اجرای ۳ عملیات رفع تصرف اراضی جنگل در بابل

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم برخورد با متصرفان اراضی ملی اظهار کرد: در قالب سه فقره عملیات اجرایی بر اساس تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، یک‌هزار و ۴۰ مترمربع از اراضی ملی واقع در جنگل شهنه‌پشته منطقه بندپی غربی شهرستان بابل از تصرف خارج شد.

وی افزود: این عملیات با مشارکت سرجنگلبان، نیروهای یگان حفاظت و نیروهای حفاظت شرکتی منطقه بندپی غربی انجام شد و تمامی مستحدثات غیرمجاز شامل آلونک چوبی و چپربندی‌های ایجادشده در عرصه‌های ملی جمع‌آوری شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با بیان اینکه پس از اجرای عملیات، عرصه‌های مورد تصرف به وضعیت اولیه بازگردانده شد، تصریح کرد: حفاظت از انفال و جلوگیری از هرگونه تصرف غیرقانونی اراضی ملی از اولویت‌های این اداره‌کل است و این اقدامات با جدیت و به‌صورت مستمر در سراسر استان ادامه خواهد داشت.

باقری از مردم خواست با گزارش به‌موقع هرگونه تخریب، تصرف یا ساخت‌وساز غیرمجاز در عرصه‌های ملی، دستگاه‌های مسئول را در صیانت از منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی یاری کنند.