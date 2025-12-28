حجتالاسلام والمسلمین سیدعلیرضا تکیهای در گفتگو با خبرنگار مهر، به افزایش کیفی و کمی برنامههای مراسم اعتکاف اشاره کرد و در مورد رشد بیسابقه جمعیت معتکفان در سالهای اخیر اظهار کرد: جمعیت معتکفان در سال ۱۳۷۰ حدود ۱۶ هزار نفر بود که این تعداد به یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر رسیده است.
وی افزایش جمعیت معتکفان را نشان دهنده رشد عمیق معنویت در جامعه دانست و بیان داشت: حدود ۷۰ درصد جمعیت معتکفان زیر ۳۰ سال سن دارند که حدود ۵۰ درصد آنها متولدین دهه ۸۰ به بعد هستند و ما آنها را نسل ظهور میدانیم.
رئیس ستاد اعتکاف کشور گفت: ۶۱ درصد از جمعیت معتکفان را بانوان و ۳۹ درصد را آقایان تشکیل میدهند.
حجتالاسلام تکیهای از افزایش ۳۰ درصدی تعداد شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر با کمبود مساجد برای برگزاری مراسم اعتکاف مواجه هستیم و پیش بینی میشود چند هزار مسجد دیگر به ظرفیت اعتکاف کشور اضافه شود.
وی با بیان اینکه اعتکاف، مردمیترین کنش فرهنگی عبادی کشور است، افزود: ۸۶ درصد از هزینههای این مراسم معنوی توسط خود مردم و ۱۴ درصد توسط خیرین پرداخت میشود.
