۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

افزایش ۳۰ درصدی معتکفان امسال؛ دهه هشتاد و نودی‌ها گوی سبقت را ربودند

رئیس ستاد اعتکاف کشور گفت: تعداد معتکفین در اعتکاف امسال نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته و حدود ۷۰ درصد جمعیت معتکفان زیر ۳۰ سال سن دارند که ۵۰ درصد آنها متولدین دهه ۸۰ به بعد هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلیرضا تکیه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر، به افزایش کیفی و کمی برنامه‌های مراسم اعتکاف اشاره کرد و در مورد رشد بی‌سابقه جمعیت معتکفان در سال‌های اخیر اظهار کرد: جمعیت معتکفان در سال ۱۳۷۰ حدود ۱۶ هزار نفر بود که این تعداد به یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر رسیده است.

وی افزایش جمعیت معتکفان را نشان دهنده رشد عمیق معنویت در جامعه دانست و بیان داشت: حدود ۷۰ درصد جمعیت معتکفان زیر ۳۰ سال سن دارند که حدود ۵۰ درصد آنها متولدین دهه ۸۰ به بعد هستند و ما آنها را نسل ظهور می‌دانیم.

رئیس ستاد اعتکاف کشور گفت: ۶۱ درصد از جمعیت معتکفان را بانوان و ۳۹ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

حجت‌الاسلام تکیه‌ای از افزایش ۳۰ درصدی تعداد شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف امسال نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر با کمبود مساجد برای برگزاری مراسم اعتکاف مواجه هستیم و پیش بینی می‌شود چند هزار مسجد دیگر به ظرفیت اعتکاف کشور اضافه شود.

وی با بیان اینکه اعتکاف، مردمی‌ترین کنش فرهنگی عبادی کشور است، افزود: ۸۶ درصد از هزینه‌های این مراسم معنوی توسط خود مردم و ۱۴ درصد توسط خیرین پرداخت می‌شود.

