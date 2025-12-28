گلایه مردم زاهدان از نوسانات قیمت و ضعف نظارت در میدان میوه تره بار

خبرگزاری مهر - گروه استانها: در پی بررسیهای میدانی خبرنگار مهر از میدان ترهبار زاهدان، برخی مشکلات در حوزه نظارت و قیمتگذاری میوهها مشاهده شده است. نبود ثبات در نرخها و حضور واسطهها از جمله عواملی است که موجب گلایه میوهفروشان سطح شهر شده و در نهایت نارضایتی بخشی از مردم را نیز به همراه داشته است. این وضعیت در شرایطی رخ میدهد که خانوادهها همزمان با افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت و لبنیات با فشار اقتصادی بیشتری روبهرو هستند.
میوهفروشان معتقدند که شفافیت بیشتر در روند عرضه و کنترل دقیقتر بر میدان ترهبار میتواند به بهبود شرایط کمک کند. از سوی دیگر، شهروندان نیز انتظار دارند دستگاههای مسئول با نظارت مؤثرتر، زمینه دسترسی به محصولات با قیمت مناسبتر را فراهم سازند. بررسیها نشان میدهد که توجه به این مسائل و اصلاح روندهای موجود میتواند نقش مهمی در آرامش بازار و کاهش نگرانیهای مردم ایفا کند.
گرانی تره بار تنها به ضرر مشتری نیست
رضا میر یکی از فروشندگان میوه در شهر زاهدان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: ما فروشندهها هم از وضعیت موجود ناراضی هستیم؛ گرانی ترهبار فقط به ضرر مشتری نیست، بلکه فروش ما را هم کم کرده است.
وی ادامه داد: وقتی قیمتها هر روز تغییر میکند و هیچ نظارت دقیقی بر بازار وجود ندارد؛ مشتری اعتمادش را از دست میدهد.
این فروشنده افزود: چند نرخی بودن قیمتها در غرفههای مختلف باعث شده مردم فکر کنند ما خودمان نرخها را بالا میبریم؛ در حالی که بسیاری از این افزایشها به دلیل هزینههای حملونقل و واسطههاست.
میر در پایان گفت: اگر مسئولان نرخ واحد و مشخصی اعلام کنند و نظارت جدی داشته باشند، هم ما راحتتر کار میکنیم و هم مردم با خیال آسوده خرید میکنند؛ الان شرایط به گونهای است که حتی خودمان نمیدانیم فردا باید با چه قیمتی بار را عرضه کنیم.
مسئولان به جای وعدههای اجرا نشدنی وارد عمل شوند
حمید رخشانی یکی از میوه فروشان زاهدانی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: هر بار که برای خرید به میدان ترهبار میروم، با قیمتهای متفاوتی روبهرو میشوم؛ نه تنها قیمتها در بازههای زمانی متفاوت تغییر میکند بلکه حتی در یک زمان هم یک قیمت ثابت وجود ندارد؛ بلکه قیمتها با یکدیگر مغایرت دارد.
رخشانی بیان کرد: این چند نرخی بودن قیمتها واقعاً آزاردهنده است؛ نبود نظارت بر بازار باعث شده فروشندگان هر طور که بخواهند نرخگذاری کنند و ما مردم مجبوریم با هزینههای سنگینتر زندگی کنیم.
وی افزود: گرانی ترهبار به عنوان یک نیاز دائمی و همیشگی در زندگی فشار زیادی بر خانوادهها وارد کرده و سفرهها کوچکتر شده است.
این شهروند زاهدانی گفت: انتظار داریم مسئولان به جای وعده، واقعاً وارد عمل شوند و با نظارت جدی، قیمتها را کنترل کنند تا حداقل در تأمین نیازهای روزانه آرامش داشته باشیم.
قیمتها به صورت روزانه دریافت میشود
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: با ابلاغ رئیسجمهور و واگذاری مسئولیت نظارت بر بازار به وزارت صمت، تیمهای نظارتی در زاهدان از ابتدای مهرماه فعالیت خود را در میادین میوه و ترهبار آغاز کردند.
قنبر کرمی اظهار داشت: پس از ابلاغ رسمی ریاستجمهور، تیمی متشکل از کارشناسان صمت و فرمانداری از نخستین روز اجرای طرح در میدان بار مستقر شد؛ این تیم از ساعت پنج صبح به بررسی قیمتها و نحوه عرضه میپردازد.
وی افزود: پیش از این، وظایف نظارت بر کالاهای کشاورزی برعهده جهاد کشاورزی بود، اما طبق قانون جدید، این وظایف به وزارت صمت منتقل شد.
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان تصریح کرد: قیمتها بهصورت روزانه از میادین تهران و مشهد دریافت و به عنوان مبنای قیمتگذاری در استان استفاده میشود.
وی اظهار داشت: نظارت ما در مرحله آغازین است، اما با استمرار فعالیت، بازار به ثبات خواهد رسید؛ نظارتهای روزانه و تیمی در میادین میوه انجام میشود تا از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری شود.
کرمی از شهروندان خواست: با تماس با شماره ۱۲۴ گزارشهای خود را درباره تخلفات و گرانفروشیها ثبت کنند تا پیگیری سریعتری انجام شود.
نبود نرخنامه و نوسان قیمت در میدان میوه زاهدان
وی اعلام کرد: برخی گزارشهای مردمی از نبود نرخنامه در میدان میوه و ترهبار زاهدان حکایت دارد، اما مسئولان صنعت، معدن و تجارت استان این موضوع را رد کرده و تغییر قیمتها را ناشی از عرضه و تقاضا میدانند.
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: نرخنامهها در میدان میوه وجود دارد و اتحادیه هر صبح قیمتها را اعلام میکند، اما تفاوت قیمت در ساعات مختلف طبیعی است.
وی توضیح داد: قیمت میوه ساعت پنج صبح با ساعت ده صبح متفاوت است، زیرا میوه محصولی فاسدشدنی است و فروشندگان در ساعات پایانی ناچارند برای جلوگیری از ضرر، کالا را با قیمت کمتر عرضه کنند.
کرمی افزود: زمانی که میزان بار ورودی به میدان افزایش یابد و تقاضا پایین باشد، قیمتها کاهش مییابد و بالعکس. این تغییرات ناشی از نظام عرضه و تقاضاست، نه نبود نظارت.
وی همچنین گفت: در حال حاضر با همکاری فرمانداری و اتحادیهها در حال تدوین سازوکاری جدید برای قیمتگذاری دقیقتر هستیم تا ضمن حفظ منافع فروشندگان، رضایت مردم نیز جلب شود.
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان تأکید کرد: افزایش هزینههای حمل، کارگر و بستهبندی از دلایل رشد قیمتهاست، اما وظیفه ماست که با نظارت مؤثر مانع از سوءاستفاده در بازار شویم.
نظر شما