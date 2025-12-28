به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره «جایزه ملی سردار شهید سلیمانی» و مراسم تجلیل از رتبه‌های برتر کشوری آزمون سراسری و تحصیلات تکمیلی سال ۱۴۰۴ ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر، در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.

دکتر محمود مهرداد شکریه، رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران، در این مراسم با اشاره به تقدیم ۱۱۰ شهید از سوی این دانشگاه به انقلاب اسلامی، اظهار کرد: این کشور از ابتدای انقلاب تاکنون به برکت خون شهدا پابرجا مانده و این موضوع شوخی‌بردار نیست.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به خون شهیدان توانسته شاخص‌ها و ایده‌های خود را به جهان ارائه کند. تفاوت ما با بسیاری از کشورها در این است که انقلاب اسلامی بر مبنای ظلم‌ستیزی شکل گرفته و ما با ظلم و استعمار به توافق نمی‌رسیم. نظام ما به دنبال منافع شخصی نیست، بلکه هدف آن مقابله با ظلم است.

رئیس دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه انقلاب اسلامی با وجود همه موانع زنده و پویاست، گفت: خون شهدا تضمین‌کننده بقای انقلاب بوده و همین موضوع باعث نگرانی دشمنان شده است. آنان به‌دنبال نابودی انقلاب هستند، زیرا نمی‌دانند در برابر آن چه موضعی اتخاذ کنند.

وی با اشاره به مسئولیت سنگین فرزندان شهدا و نسل جوان افزود: با تقسیم‌بندی‌هایی مانند نسل «زد» موافق نیستم؛ ما امروز با نسل چهارم انقلاب مواجه هستیم. شما دانشجویان، نسل چهارم انقلاب هستید و باید پرچم انقلاب را به نسل‌های بعدی بسپارید. نگرانی ما این است که اگر در مقاطع پیشین آموزشی، به‌ویژه دبیرستان‌ها، تربیت درستی انجام نشود، آینده نسل‌های بعدی با چالش مواجه خواهد شد.

شکریه همچنین بر لزوم نظارت بیشتر بر فرآیندهای آموزشی، به‌ویژه در مدارس غیردولتی تأکید کرد و گفت: باید در این حوزه کار جدی‌تری انجام شود، چرا که مشخص نیست در برخی از این مدارس چه نوع آموزشی ارائه می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین وظیفه دانشگاه، تربیت نیروی انسانی به‌عنوان اصلی‌ترین سرمایه کشور و انقلاب است. ما به دنبال توسعه جبهه مقاومت در جهان هستیم و تربیت نیروی انسانی متعهد در دانشگاه‌ها، بخشی از این مسئولیت است.