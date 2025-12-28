به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جشنواره جایزه ملی سردار شهید سلیمانی با هدف تجلیل از رتبههای برتر کشوری آزمون سراسری و تحصیلات تکمیلی سال ۱۴۰۴ ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر، در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.
سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان در این مراسم گفت: واژههای شهادت و ایثار عباراتی دقیق و ارزشمند هستند، زیرا بهایی که بابت آنها پرداخت شده، بسیار گران و قابل احترام است.
وی ادامه داد: تجربه جنگ ۱۲ روزه به ما نشان داد که امروز عرصه علم و فناوری یکی از مهمترین میدانهای شهادت و ایثار است و مجاهدت دانشمندان ما در حوزه دفاعی و موشکی باعث شد حتی رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار گیرد.
حبیبا با اشاره به اهمیت علم و دانش در پیشرفت و حفاظت از کشور افزود: امروز مفتخریم در این جشنواره گرد هم آمدهایم تا نخبگان علمی شاهد و ایثارگر را تکریم کنیم.
رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: در این دوره از جشنواره، ۴۸ نفر از برگزیدگان کشوری در مقاطع مختلف مورد تجلیل قرار میگیرند. در مقطع کارشناسی ۳۶ نفر برگزیده شدهاند که ۶ نفر از آنها از رشته پزشکی هستند و همه بدون استفاده از سهمیه، رتبههای زیر ۵۰۰ کشوری را کسب کردهاند.
وی افزود: در مقطع کارشناسی ارشد ۹ نفر برگزیده شدند که رتبههای یک تا پنج کشوری را کسب کردهاند و در مقطع دکتری نیز ۳ نفر موفق به کسب رتبه یک کشوری شدند.
حبیبا با تأکید بر اینکه این نخبگان از برترین دانشگاههای کشور هستند، اعلام کرد که ۲۰ نفر از دانشگاه تهران، ۱۲ نفر از دانشگاه صنعتی شریف، ۲ نفر از دانشگاه شهید بهشتی، ۲ نفر از دانشگاه الزهرا و سایر برگزیدگان از دانشگاههای شیراز، فردوسی مشهد، کردستان، مازندران و دانشگاههای علوم پزشکی کشور هستند.
به گفته وی، این آمار نشان میدهد که جامعه شاهد و ایثارگر حامل سرمایه معنوی کشور است و در رقابتهای ملی حضوری جدی و اثرگذار دارد.
رئیس سازمان امور دانشجویان در پایان خاطرنشان کرد: این جشنواره پیوندی معنادار میان فرهنگ ایثار و جهاد علمی ایجاد کرده است.
نظر شما