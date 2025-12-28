به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امیر آقامیری، مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان در مراسم تکریم برترین‌های کنکور سراسری در جشنواره سردار شهید سلیمانی با اشاره به دستاوردهای دانشجویان شاهد و ایثارگر در کنکور سال ۱۴۰۴، گفت: ما ۴۸ دانشجوی برتر در تمام مقاطع تحصیلی شناسایی کرده‌ایم. از این تعداد، ۲۶ نفر در مقطع کارشناسی، موفق به کسب رتبه‌های بین ۱ تا ۵۰۰ شده‌اند که نشان‌دهنده سطح بالای علمی این عزیزان است و این موفقیت، گواهی بر قابلیت‌های آنها بدون نیاز به سهمیه است.

مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان افزود: در مقطع کارشناسی ارشد نیز ۹ نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزیده شده و رتبه‌های ۱ تا ۵ کنکور کشوری را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه ۳ دانشجوی دکتری شاهد و ایثارگر در صدر لیست نخبگان قرار دارند؛ اظهار کرد: به طور کلی، ۲۰ نفر از این برگزیدگان در دانشگاه تهران، ۱۲ نفر در دانشگاه شریف، ۲ نفر در دانشگاه شهید بهشتی و ۲ نفر دیگر در دانشگاه الزهرا مشغول به تحصیل هستند. سایر دانشجویان نیز در دانشگاه‌های معتبر دیگر از جمله کردستان، مازندران، شیراز و فردوسی مشهد ادامه تحصیل می‌دهند.

آقامیری همچنین تصریح کرد: امسال، چهارمین سالی است که از دانشجویان برتر تقدیر می‌شود. نکته حائز اهمیت در این رویداد، هماهنگی با بنیاد شهید و امور ایثارگران برای جلوگیری از موازی‌کاری است. امیدواریم این مراسم، به بهترین شکل برگزار شود و فرصتی برای ادای احترام به شهدای گران‌قدر کشورمان فراهم کند.