به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی ایمانی‌پور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، روز پنجشنبه ۴ دی‌ماه در سفری چهارروزه وارد کشور مالزی شد و تا روز یکشنبه در این کشور حضور داشت. در این سفر حسین دیو سالار معاون همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، وی را همراهی می‌کرد.

این سفر با هدف تقویت دیپلماسی فرهنگی، ارتباط با نخبگان و اندیشمندان، حمایت از ایرانیان مقیم و توسعه همکاری‌های قرآنی و فرهنگی میان دو کشور انجام شد.

یکی از برنامه‌های مهم این سفر، نشست با فعالان حوزه فلسطین، سازمان‌های مردم‌نهاد و نخبگان تأثیرگذار مالزیایی بود. در این نشست، مسئله فلسطین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نقاط اشتراک میان جمهوری اسلامی ایران و مالزی، چه در سطح دولت‌ها و چه در میان ملت‌ها، مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت.

اندیشمندان مالزیایی ضمن بیان دیدگاه‌های خود، بر افتخارشان به مواضع مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت فلسطین و ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

حجت‌الاسلام ایمانی‌پور در این نشست با اشاره به اینکه در جهان امروز تنها دو مسیر سازش یا مقاومت وجود دارد، تصریح کرد: گفتمان مقاومت امروز جایگاه خود را در سطح جهانی یافته و ملت‌های مختلف جهان در چارچوب این گفتمان در حال حرکت هستند. وی افزود: بزرگ‌ترین دستاورد ایستادگی در برابر رژیم صهیونیستی، تقویت و تثبیت گفتمان مقاومت در عرصه جهانی است.

از دیگر برنامه‌های این سفر، حضور در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی و سخنرانی در مراسم شب لیلةالرغائب بود. وی در این مراسم به تبیین جایگاه اخلاق و مؤلفه‌های اخلاقی در زندگی انسان معاصر پرداخت و بر نقش روابط اخلاق‌محور در تحکیم پیوندهای فرهنگی میان جوامع ایران و مالزی تأکید کرد. این برنامه در شب جمعه و با حضور ایرانیان و فارسی‌زبانان مقیم مالزی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، استاد محمد هادی قاسمی، قاری ممتاز و بین‌المللی قرآن کریم، به تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید پرداخت و در پایان نیز برنامه با اجرای ابتهال به کار خود پایان داد.

حجت‌الاسلام ایمانی‌پور همچنین از موزه و مجموعه بنیاد رستو بازدید کرد.

این بنیاد، دومین مجموعه بزرگ چاپ قرآن کریم در جهان پس از مجموعه مدینه عربستان سعودی است و سالانه حدود یک میلیون نسخه قرآن کریم چاپ می‌کند. وی در این بازدید، این فعالیت‌ها را بسیار ارزشمند دانست و بر نقش آن در تقویت دیپلماسی قرآنی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌های ارتباط با جهان اسلام تأکید کرد.

در جریان این بازدید، یک مجموعه نفیس قرآنی که توسط استاد اکرمی، خوشنویس برجسته کشورمان، کتابت شده بود، به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به بنیاد رستو اهدا شد.

یکی دیگر از برنامه‌های شاخص این سفر، نشست با نخبگان، اندیشمندان و فرهیختگان ایرانی مقیم مالزی بود. این نشست در راستای مأموریت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای تقویت ارتباط با ایرانیان خارج از کشور و حمایت از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری آنان برگزار شد.

در این جلسه از ایرانیان منتخب با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.

در این نشست، ایرانیان حاضر با بیان پیشنهادها و دیدگاه‌های خود، بر ظرفیت بالای مالزی برای تبدیل شدن به قطب فرهنگی جنوب شرق آسیا در معرفی فرهنگ و هنر ایران اسلامی تأکید کردند.

موضوعاتی همچون سینمای ایران، جشنواره فیلم ایران در مالزی، فعالیت‌های قرآنی، دستاوردهای علمی و اختراعات ایرانیان و حضور فعال آنان در دانشگاه‌های مالزی از محورهای مطرح‌شده در این جلسه بود.

او در جمع‌بندی این نشست، ضمن استقبال از پیشنهادهای ارائه‌شده، ایرانیان مقیم خارج از کشور را از سرمایه‌های بزرگ جمهوری اسلامی ایران دانست و تأکید کرد: تلاش خواهیم کرد با تقویت برنامه‌های فرهنگی و هنری، زمینه معرفی هرچه بهتر ایران اسلامی و ارائه تصویری واقعی و ارزشمند از کشورمان به‌ویژه در منطقه جنوب شرق آسیا را فراهم کنیم.

در ابتدای این نشست نیز حبیب رضا ارزانی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مالزی، با اشاره به نقش مهم ایرانیان مقیم این کشور، آنان را از گران سنگ‌ترین سرمایه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور دانست و از فعالیت‌های مؤثر آنان در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی و هنری تقدیر کرد.

این نشست در پایان با اهدای هدیه صنایع‌دستی قلمکار اصفهان و گرفتن عکس یادگاری به کار خود پایان داد.

همچنین در جریان این سفر، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با آقای تان سری داتو جوهری بن عبدول، رئیس مجلس نمایندگان مالزی دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، درباره موضوعات مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و مالزی تبادل نظر شد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به حمایت از فلسطین و مردم غزه اشاره کرد.

همچنین طرفین با تأکید بر اشتراکات جهان اسلام، ابراز امیدواری کردند که آینده‌ای بهتر و با ثبات‌تر برای تمامی مسلمانان رقم بخورد و با تقویت اتحاد و همدلی، جایگاه مسلمانان در سطح بین‌المللی ارتقا یابد؛ چرا که همبستگی مسلمانان می‌تواند آنان را به جایگاهی ویژه و تأثیرگذار در جهان برساند و این مساله محقق نمی‌شود مگر با مقاومت و استقامت، مانند: ایستادگی مردم غیور ایران که برای تمام جهان مثال زدنی است.

در طول این سفر، دیدارها و گفت‌وگوهای دیگری نیز با برخی اندیشمندان و نخبگان مالزیایی و ایرانی انجام شد و بازدید از اماکن مذهبی و گفت‌وگو با رهبران دینی از دیگر برنامه‌های رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در مالزی بود.

این سفر کوتاه، اما پربار، دستاوردهای مهمی از جمله تقویت ارتباط با ایرانیان مقیم، توسعه دیپلماسی قرآنی، گسترش تعاملات فرهنگی و هنری و ارتباط با نهادها و مجموعه‌های حامی فلسطین را به همراه داشت.