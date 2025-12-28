  1. بین الملل
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۲

نخستین واکنش تل‌آویو به خبر هک گوشی رئیس دفتر نتانیاهو

یک منبع در دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به اخبار منتشر شده از سوی گروه هکری حنظله مبنی بر هک تلفن رئیس دفتر نتانیاهو واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع در دفتر نخست وزیر این رژیم گزارش دادند که مسئولان اسرائیلی اخبار منتشر شده در خصوص هک تلفن رئیس دفتر نتانیاهو را بررسی می‌کنند.

پیشتر گروه سایبری «حنظله» طی پیامی در شبکه ایکس، خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نوشت: هر لایه از امنیت شما و هر رازی که «تزاحی براورمن» رئیس دفترتان به آن دسترسی داشته در اختیار ماست.

این گروه سایبری اعلام کرد: آیفون ۱۶ پرو مکسِ براورمن هک شده است. نه فقط حالا؛ «حنظله» سال‌هاست که نفوذ کرده و گوش می‌دهد. خزانه‌ای که به آن تکیه داشتید، حالا در اختیار ماست.

حنظله تاکید کرد: ما همه‌چیز را داریم: گفت‌وگوهای رمزگذاری‌شده، معاملات پنهان، ولنگاری‌های اخلاقی و مالیِ شرم‌آور، سوء‌استفاده از قدرت، باج‌گیری و پرداخت‌ها.

این گروه سایبری خطاب به نتانیاهو تاکید کرد: هر رشته از زندگی دوگانه براورمن، هر رازی که رژیم شما را به قلب فساد گره می‌زند، در آستانه آشکار شدن است.

