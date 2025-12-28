طرح ویژه بافت تاریخی نائین ابلاغ شد

سید روح‌الله سیدالعسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ویژه بافت تاریخی نائین پس از طی فرآیندهای کارشناسی و انجام بررسی‌های تخصصی، در شورای عالی به تصویب رسید و به‌صورت رسمی ابلاغ شده است.

وی افزود: در روند تدوین این طرح، توجه به شاخصه‌های تاریخی، فرهنگی و هویتی منطقه به‌ویژه بافت تاریخی محمدیه در اولویت قرار گرفت؛ به‌نحوی که محدوده بافت تاریخی محمدیه در جریان تهیه طرح به محدوده اولیه بافت تاریخی شهر نائین افزوده شد و این الحاق نیز هم‌زمان تصویب و ابلاغ شده است.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان با اشاره به اهمیت این مصوبه تصریح کرد: الحاق بافت تاریخی محمدیه به محدوده تاریخی نائین، بستر لازم برای حفاظت یکپارچه‌تر از ارزش‌های تاریخی و همچنین برنامه‌ریزی منسجم‌تر در حوزه احیا، مرمت و توسعه گردشگری پایدار را فراهم می‌کند.

سیدالعسگری ادامه داد: اجرای این طرح می‌تواند نقش مؤثری در سامان‌دهی ساخت‌وسازها، حفظ هویت تاریخی بافت و تقویت ظرفیت‌های گردشگری شهرهای نائین و محمدیه ایفا کند.