به گزارش خبرنگار مهر، عباس مقتدایی صبح یکشنبه در آئین گرامیداشت ۶ دی‌ماه روز دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: بسیار علاقه‌مند بودم که امروز به‌صورت حضوری در جمع شما باشم، اما به دلیل برگزاری جلسات متعدد تا ساعات پایانی شب گذشته، امکان حضور فیزیکی فراهم نشد و ترجیح دادم این پیام را به صورت تصویری ارسال کنم. با این حال، قلباً خود را در جمع معتمدین، دانایان و امانت‌داران شهرم می‌بینم.

وی با اشاره به خاطرات شخصی خود از دوران کودکی افزود: در دهه ۵۰، خانواده‌ها برای ثبت اسناد مهم زندگی، از ازدواج گرفته تا دیگر امور حقوقی، به مکان‌هایی مراجعه می‌کردند که مظهر اعتماد و فصل‌الخطاب اختلافات بود. امروز این نقش به‌صورت رسمی و منسجم در دفاتر اسناد رسمی تجلی یافته و مردم، تمامی ارکان این دفاتر را واجد شأن و اعتبار می‌دانند.

نایب‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم با نگرانی، اضطراب و گاه با اختلافات جدی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند و به یک جمله سردفتر اتکا می‌کنند. اگر این نزاکت، اعتماد و ساختار امانت‌داری را آسیب بزنیم، نه‌تنها خدمتی نکرده‌ایم بلکه به اعتماد عمومی ضربه زده‌ایم.

وی با اشاره به سوءبرداشت‌هایی که در جریان برخی تصمیمات و قوانین، از جمله قانون موسوم به «تسهیل» رخ داده است، گفت: عدم توازن در فهم موضوع باعث شد برخی حوزه‌ها با نگاه صرفاً اقتصادی دیده شوند، در حالی که جنس فعالیت دفاتر اسناد رسمی، از جنسی متفاوت و مرتبط با امنیت خاطر اجتماعی است، نه منفعت‌طلبی فردی.

این نماینده مجلس با بیان مثالی از اشعار پروین اعتصامی، افزود: اگر تعریف ما از «ارزش» ناقص باشد، ممکن است از مهم‌ترین دارایی‌ها غفلت کنیم. همان‌طور که در آن داستان، طوطی فقط شکر را ارزشمند می‌دانست، در برخی سیاست‌گذاری‌ها نیز صرفاً منافع ظاهری دیده شد و ارزش‌های نهادی و اجتماعی نادیده گرفته شد.

وی ادامه داد: امروز با قانونی مواجه هستیم که امکان بازنگری و اصلاح آن کاملاً وجود دارد. مجلس شورای اسلامی آماده شنیدن است و بنده نیز آمادگی دارم با استفاده از ظرفیت‌ها و همراهی شما، نواقص به وجود آمده را جبران کنیم. این مسیر شدنی است، اما نیازمند همدلی و مشارکت فعال بدنه صنفی است.

نایب‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربیات خود در پیگیری مسائل کلان کشور از جمله موضوع آب زاینده‌رود، خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات ریشه در اسناد، مکتوبات و برداشت‌های نادرست گذشته دارد. اگر این موارد به‌درستی اصلاح و به جریان تصمیم‌سازی تبدیل نشود، صرفاً در حد گلایه و درد دل باقی خواهد ماند.

وی با تأکید بر لزوم تبدیل مطالبات صنفی به جریان‌های رو به جلو گفت: دیدگاه‌ها، پیشنهادها و نقدهای شما باید مکتوب و منسجم شود تا بتوان آن‌ها را در سطوح بالای تصمیم‌گیری پیگیری کرد. بنده آمادگی دارم نسبت به برگزاری جلساتی در سطح استانی و ملی، حتی با حضور نواب رئیس مجلس، برای پیشبرد این مطالبات اقدام کنم.

مقتدایی با قدردانی از تلاش‌های سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: در شرایط دشوار و نابرابر موجود، شما همچنان در حال خدمت صادقانه هستید و این خود مصداقی روشن از عشق به خدمت اجتماعی است. بنده ناامید نیستم و باور دارم این مسیر، با امید و عشق به اصلاح، به نتیجه خواهد رسید.