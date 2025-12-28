شاهین فر: ۹۵ درصد تأسیسات زیربنایی سایت کوی زنگان تکمیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهینفر با اشاره به روند اجرای زیرساختهای سایت کوی زنگان، اظهار کرد: تأسیسات زیربنایی این سایت شامل اجرای شبکه آب و فاضلاب، نیرورسانی، شبکه توزیع فشار قوی و ضعیف برق و گازرسانی با پیشرفت ۹۵ درصدی همراه بوده است.
وی افزود: از مجموع پنج هزار واحد مسکونی پیشبینیشده در سایت کوی زنگان، تاکنون حدود چهار هزار واحد پس از انجام کامل تأسیسات زیربنایی و برقراری انشعابات آب، برق و گاز به متقاضیان تحویل داده شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به تأمین خدمات روبنایی در این سایت، گفت: مدرسه ۱۲ کلاسه ابتدایی ایرانیان سال گذشته تکمیل شد و در سال تحصیلی جدید به بهرهبرداری رسید و مدرسه دوم نیز با بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است.
شاهینفر ادامه داد: بر اساس توافق جدید با اداره نوسازی مدارس استان، مناقصه عملیات اجرای فاز بعدی مدرسه دوم نیز در حال انجام است.
وی با اشاره به سایر پروژههای خدماتی سایت کوی زنگان، اظهار کرد: مناقصه پروژه تجاری خطی این سایت انجام شده و عملیات اجرایی آن بهزودی آغاز میشود. همچنین در حوزه کاربری فرهنگی، مناقصه احداث یک باب مسجد در حال انجام بوده و این پروژه در مرحله اخذ مجوزهای لازم برای پیمانسپاری قرار دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان خاطرنشان کرد: اقدامات لازم در زمینه طراحی، پیمانسپاری و احداث فضای سبز، پارک و پیادهراه نیز با هماهنگیهای انجامشده در حال پیگیری است.
وی با تأکید بر تحویل واحدها پس از تکمیل زیرساختها، گفت: هیچ واحدی بدون انجام تأسیسات زیربنایی به متقاضی تحویل نشده و برای واحدهای باقیمانده نیز زیرساختها آماده بوده و انشعابات با مراجعه متقاضیان توسط شرکتهای خدماترسان بهتدریج برقرار میشود.
شاهینفر با اشاره به وضعیت معابر سایت کوی زنگان بیان کرد: ۷۵ درصد عملیات جدولگذاری و آسفالتریزی انجام شده و تاکنون بیش از ۲۳ هزار و ۴۵۰ تن آسفالت با مصرف حدود یکهزار و ۴۵۰ تن قیر در این سایت اجرا شده است.
نظر شما