استقبال پرشور از اعتکاف در گرمسار؛ ۱۲۰۰ نفر ثبت‌نام کردند

گرمسار- فرماندار گرمسار از ثبت‌نام یک هزار و ۲۰۰ نفر در شهرستان برای حضور در مراسم معنوی اعتکاف سال جاری خبر داد و این استقبال را بسیار چشمگیر توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه برنامه‌ریزی و هماهنگی برگزاری مراسم معنوی اعتکاف به میزبانی فرمانداری گرمسار به استقبال چشمگیر مردم این شهرستان برای حضور در مراسم معنوی اعتکاف اشاره کرد و گفت: تاکنون یک هزار و ۲۰۰ نفر ثبت نام کردند.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۷۰۰ نفر در گرمسار و ۵۰۰ نفر در ایوانکی برای اعتکاف اعلام آمادگی داشتند، افزود: برآوردها از ثبت نام بالغ بر یک هزار و ۶۰۰ نفر در کل شهرستان است.

فرماندار گرمسار اعتکاف را فرصتی برای تعالی اخلاقی و دینی نسل جوان برشمرد و ابراز داشت: این اقدام می‌تواند در تقویت انسجام اجتماعی شهرستان کمک کند.

همتی اعتکاف را اقدامی ارزشمند برای مشارکت همه دستگاه‌ها برشمرد و تصریح کرد: خوشبختانه طی سال جاری شاهد رشد حضور مراجعان برای ثبت نام مراسم اعتکاف هستیم که همین هم افزایی خوب دستگاه‌های اجرایی را به خوبی نشان می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه مساجد شهرستان برای برگزاری مراسم اعتکاف سال جاری در آمادگی کامل هستند، افزود: انتظار می‌رود تا در حاشیه برگزاری مراسم اعتکاف به مباحث بهداشتی، امنیتی و پشتیبانی دستگاه‌ها توجه شود.

