  1. استانها
  2. سمنان
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

اعتکاف فرصتی برای ارزیابی رفتار و عملکرد انسان است

اعتکاف فرصتی برای ارزیابی رفتار و عملکرد انسان است

گرمسار- فرماندار گرمسار برگزاری مراسم اعتکاف را اثر گذار در سلامت معنوی جامعه خواند و گفت: اعتکاف فرصتی برای ارزیابی رفتار و عملکرد انسان است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی پیش از ظهر یکشنبه با حضور در جمع معتکفان مسجد جامع گرمسار به استقبال خوب جوانان و نسل جدید در این مراسم معنوی اشاره کرد و اظهار داشت: این فرصتی برای ارزیابی رفتار و عملکرد افراد است.

وی ضمن دعای توفیق برای برگزار کنندگان و شرکت کنندگان مراسم معنوی اعتکاف، ادامه داد: اعتکاف بهانه‌ای برای محاسبه نفس و بازنگری در سبک زندگی انسان است.

فرماندار گرمسار با تاکید بر اینکه آثار و برکات این حضور معمول در زندگی و جامعه نمایان می‌شود، ابراز داشت: معتکفان در سلامت معنوی جامعه می‌توانند اثر گذار شوند.

همتی تصریح کرد: درست هنگامی که برخی افراد درگیر مسائل و تعلقات دنیوی هستند، شما معتکفان در مسیر بندگی و مناجات با خداوند قرار دارد و این مسئولیتی فراتر از خودتان را رقم می‌زند.

وی افزود: پیش از پاسخ‌گویی انسان در پیشگاه عدل خداوند اعتکاف مسیری را فراهم می‌کند تا به درون خود سفر و آینده بهتری برای خود و جامعه بسازید و این همان مسئولیت سنگینی که بر عهده شما گذاشته شد تا معنویت در جامعه ترویج داده شود.

کد خبر 6712018

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها