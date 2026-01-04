اعتکاف فرصتی برای ارزیابی رفتار و عملکرد انسان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی پیش از ظهر یکشنبه با حضور در جمع معتکفان مسجد جامع گرمسار به استقبال خوب جوانان و نسل جدید در این مراسم معنوی اشاره کرد و اظهار داشت: این فرصتی برای ارزیابی رفتار و عملکرد افراد است.
وی ضمن دعای توفیق برای برگزار کنندگان و شرکت کنندگان مراسم معنوی اعتکاف، ادامه داد: اعتکاف بهانهای برای محاسبه نفس و بازنگری در سبک زندگی انسان است.
فرماندار گرمسار با تاکید بر اینکه آثار و برکات این حضور معمول در زندگی و جامعه نمایان میشود، ابراز داشت: معتکفان در سلامت معنوی جامعه میتوانند اثر گذار شوند.
همتی تصریح کرد: درست هنگامی که برخی افراد درگیر مسائل و تعلقات دنیوی هستند، شما معتکفان در مسیر بندگی و مناجات با خداوند قرار دارد و این مسئولیتی فراتر از خودتان را رقم میزند.
وی افزود: پیش از پاسخگویی انسان در پیشگاه عدل خداوند اعتکاف مسیری را فراهم میکند تا به درون خود سفر و آینده بهتری برای خود و جامعه بسازید و این همان مسئولیت سنگینی که بر عهده شما گذاشته شد تا معنویت در جامعه ترویج داده شود.
