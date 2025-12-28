نفوذ توده هوای سرد به اصفهان؛ هواشناسی هشدار صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد نسبت به نفوذ توده هوای سرد از عرض‌های بالا از فردا دوشنبه تا پنجشنبه (هشتم تا یازدهم دی ماه) اعلام کرد که کاهش محسوس دمای هوا، یخبندان و یخ‌زدگی گسترده همه مناطق استان به ویژه غرب و جنوب استان را فرا می‌گیرد.

بنا بر اعلام هواشناسی استان، کاهش دما به ویژه بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، دهاقان، سمیرم، شهرضا، فریدونشهر و گلپایگان را در بر می‌گیرد.

هواشناسی استان نسبت به افزایش مصرف حامل‌های انرژی، آسیب به صنعت کشاورزی، اختلال در تردد به سبب یخ زدگی سطح جاده‌ها هشدار داده و بر لزوم مدیریت مصرف و تولید حامل‌های انرژی، تدابیر پیشگیرانه در کشاورزی، مدیریت تردد در مناطق کوهستانی و سردسیر توصیه کرده است.