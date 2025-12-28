تردد در محورهای کوهستانی چهارمحال و بختیاری با زنجیرچرخ

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خدابخشی از بارش برف در اکثر محورهای استان خبر داد و گفت: بارش برف در محورهای بروجن لردگان (گوشنگلی)، کوهرنگ فارسان (سه‌راهی میهه)، شهرکرد اردل (سه‌راهی جونقان)، ناغان سرخون (بره‌مرده) و ناغان گهرو (سولقان) آغاز شده است.

خدابخشی افزود: همزمان با این بارش‌ها، در برخی دیگر از محورهای استان نیز بارش باران گزارش شده و نیروهای راهداری با بهره‌گیری از ماشین‌آلات سبک و سنگین در حال انجام عملیات برف‌روبی، نمک‌پاشی و ایمن‌سازی راه‌ها هستند.

وی از رانندگان درخواست می‌شود از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و پیش از حرکت، آخرین وضعیت راه‌ها را از طریق سامانه ۱۴۱ دریافت کنند.