۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳

بارش برف در بانه

بانه- بارش برف در بانه نمای شهر را سفیدپوش و تردد خودروها را در برخی نقاط با سختی مواجه کرده است.

