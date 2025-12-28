https://mehrnews.com/x39Ztg ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳ کد خبر 6704682 استانها کردستان استانها کردستان ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۳ بارش برف در بانه بانه- بارش برف در بانه نمای شهر را سفیدپوش و تردد خودروها را در برخی نقاط با سختی مواجه کرده است. دریافت 3 MB کد خبر 6704682 کپی شد مطالب مرتبط ماندگاری سامانه بارشی در خوزستان تا سه شنبه صعود زمستانی به الوند؛ بیتجربگی ممنوع کولاک و یخبندان در فریدن؛ از سفر غیرضروری بپرهیزید عملیات امدادرسانی به خودروهای گرفتار در کولاک در محور فرعی چایپاره امدادرسانی به ۳۳۵ خودروی گرفتار در برف محورهای آذربایجان غربی برهانی: کولاک شدید راههای مواصلاتی تکاب را مسدود کرد برچسبها بارش برف شهرستان بانه زمستان
