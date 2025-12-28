اخذ رضایت ۲ میلیارد تومانی در شورای حل اختلاف بسطام

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شکوری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی دادگستری استان سمنان از اخذ رضایت دو میلیارد تومانی در شورای حل اختلاف بسطام در قالب پویش «به کرامت فاطمی و گذشت علوی میبخشم» خبر داد.
وی افزود: در این پرونده متخلف ضمن ابراز ندامت از رفتار سو خود و با جبران کامل خسارت وارده به شاکی به مبلغ رضایت شاکی را اخذ کرد تا پرونده با صلح حل شود.
معاون قضائی دادگستری استان سمنان بیان کرد: این رضایت و صلح در قالب اجرای پویش «به کرامت فاطمی و گذشت علوی میبخشم» حصول شد.
شکوری افزود: این سازش ارزشمند در چارچوب اجرای موفق این پویش و با تلاش مؤثر اعضای شورای حل اختلاف و مسئولان قضائی بسطام محقق شد؛ پویشی که با هدف ترویج فرهنگ گذشت، مدارا و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات در سطح حوزههای قضائی استان سمنان در حال اجراست.
وی با تأکید بر نقش برنامهریزی هدفمند در موفقیت این پویشها تصریح کرد: برنامه جامع عملیاتی سالانه در خصوص اجرای این پویشها تدوین و در حال اجرا بوده که بهعنوان مسیری ارزشمند و مؤثر، زمینهساز توسعه جایگزینهای مناسب در رسیدگیهای قضائی و تقویت رویکرد صلحمحور در فرآیند دادرسیها است.
