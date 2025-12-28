به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین زارعزاده ظهر یکشنبه در آئین تکریم و معارفه مسئول بسیج جامعه پزشکی استان مرکزی در اراک اظهار کرد: اردوهای جهادی سلامت با گسترش خدمات درمانی باکیفیت در مناطق محروم، به تحقق عدالت درمانی و بهبود دسترسی مردم به خدمات بهداشتی کمک شایانی میکنند.
وی افزود: با انجام بررسیهای کارشناسی، تداوم خدمترسانی با رویکردی منسجمتر و پوشش گستردهتر خدمات در دستور کار قرار گرفته است.
زارع زاده تصریح کرد: برخی اقدامات بسیج جامعه پزشکی به حوزه جمعیت مربوط میشود اما دامنه فعالیتهای این مجموعه فراتر از این موضوع است.
وی ادامه داد: رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک مسئول راهبری خدمات سلامت در استان مرکزی است و سازمان بسیج با تشکیل قرارگاهی، بهطور ویژه به دولت در این حوزه کمک میکند.
مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور تاکید کرد: بسیج با بهرهگیری از همه ظرفیتهای خود در حفظ همبستگی ملی و رفع مشکلات جامعه تلاش میکند، چراکه وحدت مردم همواره خشم دشمنان را برانگیخته است.
وی افزود: بسیج نهادی فرابخشی است که مستقل از جریانهای سیاسی و در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری، با رویکرد خدمترسانی و تقویت امید اجتماعی فعالیت میکند.
مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور گفت: پرتاب موفق ماهواره ایرانی نماد خودباوری ملی و نشاندهنده اقتدار علمی جوانان است، دستاوردی که ایران را در مسیر دستیابی به فناوریهای راهبردی و پیشرفته فضایی قرار داده و جایگاه کشور را در عرصه اقتدار علمی تثبیت کرده است.
زارع زاده تصریح کرد: با وجود دستاوردهای قابل توجه، این موفقیتها آنچنان که شایسته است بازتاب نمییابد و جریانهای معاند نیز در جهت کمرنگکردن آنها تلاش میکنند.
