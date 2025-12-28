دادرس: ۴۰ درصد ایستگاه‌ های باران‌ سنجی گیلان سنتی است

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری اعتبارات در سطح استانی و ملی اظهار کرد: اعتبارات هواشناسی گیلان در سال جاری به سقف ۲۴ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته در بخش تملک داراییهای سرمایهای رشد ۷۰ درصدی داشته است. موافقتنامهها مبادله شده و در صورت تخصیص مناسب، پروژههای عمرانی هواشناسی استان وارد مرحله اجرا میشود.
وی افزود: در قالب برنامههای عملیاتی سازمان هواشناسی کشور، همچنین تفاهم نامهای به ارزش ۱۴ میلیارد تومان منعقد شده که بخشی از تعهدات ملی برای توسعه زیرساختهای هواشناسی استان را پوشش میدهد.
راهاندازی مجدد سامانه جو بالای فرودگاه رشت
مدیرکل هواشناسی گیلان از راهاندازی مجدد سامانه جو بالای فرودگاه بینالمللی سردار جنگل رشت پس از چند سال وقفه خبر داد و گفت: این سامانه با استفاده از بالن و رادیوسوند، دادههای دقیق هواشناسی را تا ارتفاع ۳۰ کیلومتری بهصورت ثانیهای ثبت میکند و نقش مهمی در امنیت پرواز، پیشبینی پدیدههایی مانند مه، رعدوبرق و ساختار لایههای ابر دارد.
وی افزود: هزینه روزانه بهرهبرداری از این سامانه حدود ۲۵ میلیون تومان است و در مجموع سالانه حداقل ۷ میلیارد تومان اعتبار ملی برای آن اختصاص یافته است. این سامانه از ابتدای آبانماه مجدداً در گیلان فعال شده و دادههای آن بهصورت آنلاین با دقت بسیار بالا در اختیار مراکز پیشبینی و فرودگاهی قرار میگیرد.
تبدیل ایستگاههای سنتی به خودکار
دادرس با اشاره به وضعیت ایستگاههای هواشناسی استان تصریح کرد: گیلان دارای بیش از ۸۰ ایستگاه هواشناسی است که حدود ۴۰ درصد آنها بهصورت سنتی و بارانسنج دستی فعالیت میکنند یکی از برنامههای مهم، تبدیل این ایستگاهها به سامانههای خودکار است که هر ایستگاه حدود ۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد: در یک برنامه سهساله و با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان میتوان تمام ایستگاههای سنتی استان را به ایستگاههای خودکار با دریافت لحظهای دادهها تبدیل کرد.
مدیرکل هواشناسی گیلان از توسعه شبکه ایستگاهها در مناطق مرتفع خبر داد و گفت: احداث یک ایستگاه اقلیمشناسی خودکار در ارتفاعات شهرستان لنگرود با اعتبار ۴ میلیارد تومان در دستور کار قرار دارد و جانمایی زمین آن انجام شده است. همچنین خودکارسازی ایستگاههای بارانسنج در غرب استان و مناطق جلگهای از جمله شهرستان خمام در برنامه قرار دارد.
دادرس یکی دیگر از برنامههای مهم هواشناسی گیلان را بومیسازی مدلهای پیشبینی عنوان کرد و افزود: با تأمین سرورهای پردازش داده و تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری، تلاش میشود نقشههای جهانی برای شرایط اقلیمی استان بومیسازی شود تا پیشبینیهای کوتاهمدت، فصلی و بلندمدت با دقت بالاتری ارائه شود.
وی با تأکید بر اهمیت هواشناسی دریایی در استان گیلان گفت: اطلاعات تخصصی شامل ارتفاع موج، جریانهای دریایی و سرعت باد در دو نوبت به صیادان پره، مدیران تعاونیها و فعالان پرورش ماهی در قفس ارائه میشود تا بتوانند متناسب با شرایط جوی برنامهریزی دقیقتری داشته باشند.
کاهش بارندگی در گیلان
مدیرکل هواشناسی گیلان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بارندگی اشاره کرد و گفت: در آبانماه امسال بهطور میانگین باید حدود ۱۵۰ میلیمتر بارش ثبت میشد، اما تنها ۲۲ میلیمتر بارندگی اتفاق افتاد که نشاندهنده کاهش حدود ۸۵ درصدی و یکی از خشکترین آبانماههای ۴۰ سال اخیر است.
وی افزود: با بارشهای دهه پایانی آذرماه بخشی از کمبود جبران شد، اما همچنان مجموع بارندگی سال آبی جاری حدود ۲۴۵ میلیمتر است که نسبت به سال گذشته ۷ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت حدود ۴۰ درصد کاهش نشان میدهد.
دادرس ابراز امیدواری کرد: با بارشهای دی و بهمنماه، بهویژه در ارتفاعات، ذخایر برفی مناسبی برای بخش کشاورزی و فصل کشت استان تأمین شود.
