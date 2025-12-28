غلامی: مسیرهای گردشگری سپیدان به علت کولاک برف مسدود شد

غلامرضا غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سامانه بارشی از بامداد شنبه ۶ دی ماه وارد فارس شده و بیشتر مناطق استان را تحت تأثیر قرار داده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت تردد در جاده‌های فارس افزود: مسیرهای مواصلاتی استان تاکنون باز بوده و مشکل جدی گزارش نشده است.

مدیرکل بحران استانداری فارس همچنین در پاسخ به سوال در خصوص وضعیت خط آبرسانی سد سلمان فارسی به جنوب فارس گفت: این خط دچار شکستگی شده بود که تیم‌های آب و فاضلاب استان در حال رفع آن هستند و پیش‌بینی می‌شود تا امشب مشکل برطرف شود.

غلامی با اشاره به این موضوع که برابر اطلاعیه هواشناسی از ساعت ۱۵:۳۰ به بعد در محورهای شمال فارس و آزادراه شیراز-اصفهان کولاک رخ خواهد داد، گفت: کولاک به معنای وزش شدید برف به صورت افقی است که باعث کاهش دید رانندگان و افزایش خطرات ترافیکی می‌شود. به همین دلیل، به شهروندان توصیه شده از سفرهای غیرضروری در این محورها خودداری کنند.

مدیرکل بحران استانداری فارس گفت: همچنین در شهرستان سپیدان، مسیرهای گردشگری مانند پولاد کف و پیست اسکی از عصر یکشنبه ۷ دی ماه با هماهنگی پلیس راهنمایی و رانندگی زیر نظر فرماندار شهرستان بسته خواهد شد تا تردد مدیریت و ایمنی مسیرها حفظ گردد.

غلامی تصریح کرد: فعلاً برای آخر هفته سامانه بارشی جدیدی پیش‌بینی نشده و مردم باید تا پایان فعالیت این سامانه فعلی، نکات ایمنی و هشدارهای ترافیکی را رعایت کنند.