۳ هزار تن کود فسفات و پتاسیم در استان سمنان توزیع شد

سمنان- مدیر شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی استان سمنان از توزیع سه هزار تن کود فسفات و پتاسیم طی هشت ماه گذشته در استان خبر داد و گفت: این مقدار کود به طور عادلانه بین همه شهرها توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خدابخشی غروب یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه طی هشت ماهه سال جاری سه هزار تن انواع کود فسفات و پتاسیم در استان توزیع شد، بیان کرد: امینی نهاده‌ها در اسرع وقت بین متقاضیان توزیع شده است.

وی با بیان اینکه از نظر تأمین نهاده‌ها و کود مشکلی برای استان سمنان وجود ندارد، افزود: توزیع آن بین هشت شهرستان استان سمنان انجام گرفته است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه نحوه توزیع از طریف کارگزاری‌های مجاز شهرستان‌ها بوده است، ابراز داشت: این کود بر اساس سهیمه و الگوی کشت در اختیار بهره برداران قرار داده شده است.

خدابخشی اضافه کرد: کود مورد درخواست بهره برداران به انبارهای مخصوص در شهرستان‌ها حمل و بخش قابل توجهی از نیازهای مناطق را پوشش داده است.

وی افزود: از بهره برداران در خواست داریم حتماً تقاضای خود را از مبادی رسمی تهیه کنند تا از قاچاق پیشگیری شود.

