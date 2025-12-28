به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحمانی ظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی استان قزوین از رشد چشمگیر اعتبارات حوزه کتابخانههای عمومی خبر داد و گفت: در سایه نگاه فرهنگی استاندار قزوین، میزان بودجه اختصاصیافته به این بخش نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی داشته و اعتبارات کتابخانههای عمومی استان عملاً دو برابر شده است.
وی با اشاره به اهمیت تقویت زیرساختهای فرهنگی اظهار کرد: برای ارتقای سرانه مطالعه، تنها تشویق مردم کافی نیست و باید بسترهای لازم از جمله توسعه فضاهای مطالعاتی، بهروزرسانی منابع و نوسازی کتابخانهها به صورت جدی دنبال شود.
وی افزود: در همین راستا، پیگیری تحقق سهم نیمدرصدی شهرداریها برای حمایت از کتابخانههای عمومی در اولویت برنامهها قرار گرفته و تلاش شده منابع پایدارتری برای این نهاد فرهنگی فراهم شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین با بیان اینکه ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار به کتابخانههای عمومی استان اختصاص یافته است، تصریح کرد: این میزان اعتبار موجب شده بودجه کتابخانهها نسبت به قبل دو برابر شود تا بتوانند برنامهها و مأموریتهای خود را با کیفیت بهتری اجرا کنند.
رحمانی تأکید کرد: سیاست ما این است که اعتبارات مصوب به طور کامل و بهموقع در اختیار کتابخانهها قرار گیرد تا این مراکز بتوانند نقش فرهنگی و اجتماعی خود را به نحو مطلوب ایفا کنند.
وی با اشاره به وضعیت فضاهای مطالعاتی در استان گفت: قزوین از نظر سرانه فضای مطالعه در جایگاه یازدهم کشور قرار دارد و برای بهبود این شاخص، توسعه کتابخانههای عمومی و نهادی یک ضرورت محسوب میشود؛ هرچند پانسیونهای مطالعاتی در سالهای اخیر فعال شدهاند، اما نمیتوان جایگزینی برای کتابخانههای عمومی باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین تعامل میان کتابخانهها، دستگاههای اجرایی و نهادهای مختلف را یکی از عوامل کلیدی موفقیت دانست و افزود: با همافزایی و استفاده از ظرفیتهای موجود میتوان گامهای مؤثری در جهت افزایش فضاهای مطالعاتی و ارتقای خدمات کتابخانهای برداشت.
رحمانی در پایان با اشاره به شاخصهای فرهنگی استان اظهار کرد: فرهنگ کتابخوانی، میزان عضویت در کتابخانهها و استفاده از فضاهای مطالعاتی از جمله مؤلفههای مهم فرهنگی قزوین است که خوشبختانه با استقبال مناسب مردم همراه بوده و ما نیز آمادگی کامل برای حمایت از فعالیتهای فرهنگی، امور کتابخانهها و پیگیری سهم قانونی شهرداریها را داریم.
