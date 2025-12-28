نعیم قاسم: ابوسلیم تمام عمرش را وقف اعتلای کلمه حق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی به مناسبت بزرگداشت فرمانده جهادی حزب الله حاج محمد حسن یاغی ملقب به ابوسلیم گفت: حاج ابوسلیم از زمان جوانی در مسیر اسلام اصیل گام برداشت. شورای حزب الله او را به عنوان نماینده حزب الله برای منطقه بعلبک-هرمل از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ انتخاب کرد.

وی افزود: اولین الگوهای ابوسلیم یاغی آیت الله العظمی سید محمد باقر صدر، امام سید موسی صدر، امام خمینی و امام خامنه ای بودند. در پیرامون ابوسلیم علمای برجسته بودند.

دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به خط مشی و رویکردی مقاومتی ابو سلیم از او به عنوان فرمانده میدانی نام برد که تمام زندگی خود را وقف مردم به ویژه فقرا و حمایت از مجاهدان کرد.

وی افزود: ابوسلیم یاغی آرزو داشت از سربازان امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) باشد و تمام زندگی‌اش وقف اعتلای کلمه حق بود.

در حال تکمیل..