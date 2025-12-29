به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاخبار، علی فیاض، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان تاکید کرد که هرگونه تلاش دیپلماتیک یا سیاسی برای دستیابی به حقوق ملی، اگر بر عناصر قدرت، ثبات و پایداری استوار نباشد، بی‌فایده خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد که دولت به حداقل تعادل نیاز دارد که نباید از آن چشم‌پوشی کرد، زیرا این تعادل اساس حفاظت از حاکمیت و تحقق منافع ملی است.

فیاض اظهار داشت که اقدامات جنایتکارانه دشمن که از تصمیمات، توافقات و قوانین بین‌المللی در لبنان و سراسر منطقه فراتر رفته است، بار دیگر مشروعیت مقاومت را تأیید کرده و نیاز به آن را عمیق‌تر می‌کند، زیرا مقاومت حق طبیعی خود را در دفاع از خود و حفاظت از حقوق خود در سایه فقدان هرگونه تضمین جایگزین اعمال می‌کند.

وی خاطرنشان کرد که جایگزین‌های مطرح شده به معنای رها کردن لبنان و تسلیم در برابر دشمن است و سرنوشتی فاجعه‌بار را رقم می‌زند.

این عضو ارشد حزب الله گفت که درخواست برای انتقال به «مرحله دوم» مربوط به شمال رودخانه لیتانی، در زمانی مطرح می‌شود که دشمن همچنان بخش‌هایی از مرزهای جنوبی رودخانه را اشغال کرده و مانع استقرار ارتش لبنان می‌شود و به حملات و ترورهای خود در لبنان ادامه می‌دهد که درخواست مردود برای پایبندی یک‌جانبه به شرایط اسرائیل است که فراتر از قطعنامه ۱۷۰۱ است.

فیاض در پایان تاکید کرد که منافع لبنان مستلزم تقویت وحدت داخلی و پرهیز از ایجاد تفرقه است، زیرا تضعیف جبهه داخلی به نفع دشمن است. وی خواستار یکپارچگی تلاش‌ها و مواضع ملی برای مقابله با اشغالگری و تحقق عقب‌نشینی کامل اسرائیل و سایر اهداف ملی شد.