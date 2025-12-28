توانمندسازی ۶۰ طلبه استان کرمان در پرده خوانی مکتب شهید سلیمانی

به گزارش خبرنگار مهر، دوره تخصصی «پرده‌خوانی مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی» با هدف تربیت و توانمندسازی مبلغان فرهنگی برای تبیین و انتقال مفاهیم مکتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان طراحی و اجرا شد.

در این برنامه دو روزه، حجت‌الاسلام رضایی و حجت‌الاسلام رضوی، دو کارگاه تخصصی ارائه دادند که کارگاه نخست به مبانی محتوایی، شناخت و انتقال پیام‌های مکتب شهید سلیمانی اختصاص داشت و در کارگاه دوم، اصول و فنون عملی سخنرانی چندرسانه‌ای، پرده‌نگاری و پرده‌خوانی به صورت کاربردی آموزش داده شد.

بر اساس اهداف تعیین‌شده، شرکت‌کنندگان این دوره که به صورت گزینشی انتخاب شده‌اند، پس از کسب مهارت‌های لازم، برای تبلیغ و تبیین مکتب این شهید والامقام، در مجالس و برنامه‌های عمومی استان، به پرده‌خوانی خواهند پرداخت.

گفتنی است این اقدام به عنوان گامی در راستای بهره‌گیری از روش‌های نوین و اثرگذار فرهنگی در معرفی الگوهای بسیجی و انقلابی انجام شده است.