https://mehrnews.com/x39ZzX ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۰۷ کد خبر 6704961 استانها مرکزی استانها مرکزی ۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۰۷ بارش رحمت الهی در محلات محلات- در این فیلم، بارش رحمت الهی در شهرستان محلات را ملاحظه میکنید. دریافت 23 MB کد خبر 6704961 کپی شد مطالب مرتبط سامانه بارشی سهشنبه به اوج میرسد؛ کاهش محسوس دما در استان مرکزی آلودگی و مه در مرکزی تا شنبه ادامه دارد؛ بارش برف و باران از یکشنبه بارش زیبای برف در دهستان خورهه از توابع شهرستان محلات صادق زاده: تردد در محور پیرانشهر- نقده فقط با زنجیر چرخ امکان پذیر است برچسبها بارش برف محلات زمستان
نظر شما