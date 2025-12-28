به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تشدید مشکلات زیستمحیطی و انتشار بوی نامطبوع در محدوده شهرستان کامیاران، دستگاه قضائی استان با هدف صیانت از حقوق عامه، نسبت به فعالسازی مجدد تصفیهخانه فاضلاب شهری این شهرستان اقدام کرد.
این تصفیهخانه با ظرفیت تصفیه روزانه ۱۲ هزار و ۸۴۰ مترمکعب فاضلاب، نقش مهمی در جلوگیری از ورود پساب به آبهای سطحی و تأمین آب پایدار برای مصارف کشاورزی و صنعتی در مناطق پاییندست و بالادست ایفا میکند.
راهاندازی مجدد این مجموعه در راستای حفظ بهداشت عمومی، ارتقای سلامت شهروندان و کاهش آثار زیستمحیطی ناشی از فاضلاب شهری انجام شده است.
نظر شما