  1. استانها
  2. کردستان
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۱۶

تصفیه‌خانه فاضلاب کامیاران پس از ۵ سال راه‌اندازی شد

تصفیه‌خانه فاضلاب کامیاران پس از ۵ سال راه‌اندازی شد

کامیاران- تصفیه‌خانه فاضلاب شهری این شهرستان پس از پنج سال وقفه با ورود دستگاه قضایی استان کردستان و پیگیری دادستان شهرستان کامیاران، به چرخه بهره‌برداری بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تشدید مشکلات زیست‌محیطی و انتشار بوی نامطبوع در محدوده شهرستان کامیاران، دستگاه قضائی استان با هدف صیانت از حقوق عامه، نسبت به فعال‌سازی مجدد تصفیه‌خانه فاضلاب شهری این شهرستان اقدام کرد.

این تصفیه‌خانه با ظرفیت تصفیه روزانه ۱۲ هزار و ۸۴۰ مترمکعب فاضلاب، نقش مهمی در جلوگیری از ورود پساب به آب‌های سطحی و تأمین آب پایدار برای مصارف کشاورزی و صنعتی در مناطق پایین‌دست و بالادست ایفا می‌کند.

راه‌اندازی مجدد این مجموعه در راستای حفظ بهداشت عمومی، ارتقای سلامت شهروندان و کاهش آثار زیست‌محیطی ناشی از فاضلاب شهری انجام شده است.

کد خبر 6704995

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها