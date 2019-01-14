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۲۴ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۵۵

نماینده مردم بابل در مجلس مطرح کرد:

بحران زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب در بابل

بحران زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب در بابل

بابل - نماینده مردم بابل در مجلس با انتقاد از روند کند اجرای طرح آبرسانی به شهرستان گفت: آب شرب کنونی سلامت مردم منطقه را تهدید می کند و تصفیه خانه فاضلاب نیز با بحران زیست محیطی مواجه است.

حسین نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی شدید از سلامت آب و پساب فاضلاب شهرستان بابل خواستار توجه اضطراری وزیر نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه و استاندار مازندران شد.

وی با انتقاد از کندی اجرای طرح آبرسانی به شهرهای گروه الف افزود: روند موجود وعده وزیر نیرو برای بهره برداری از تصفیه خانه آب شرب بابل را در خرداد۹۸محقق نمی سازد و دو تصفیه خانه موقت شنی نیز توانایی کامل تصفیه بهداشتی آب مصرفی بابل را ندارند و آب شرب فعلی سلامت شهروندان بابلی را تهدید می کند و ضرورت دارد وزیر نیرو و استاندارمازندران تمهیدات ویژه برون رفتی اتخاذ کنند.

نیازآذری در هشداری دیگر با نامناسب خواندن‌ روند اجرای طرح فاضلاب شهری بابل گفت: علیرغم مخاطرات زیست محیطی که اقلیم بابل به خاطر بالابودن سطح آب دچار آن است، اجرای هرچه سریع تر جمع آوری، شبکه سازی، هدایت و تصفیه فاضلاب شهری ضروری است اما متاسفانه عملا شاهد تعطیلی و رکود طرح های مذکور هستیم و به دلیل عدم اعتبارات و عدم اتصال نقاط انفصال شبکه، هزینه های انجام شده عملا بی اثر شده است و تصفیه خانه فاضلاب نیز با بحران زیست محیطی وانباشت پسماندهای جامد مواجه شده است.

به گفته نیازآذری، پارلمان شهری،شهرداری ، فعالان زیست محیطی ، تشکل های مدنی ،شبکه های اجتماعی ،اصناف و رسانه های گروهی درتماس های مکرر نسبت به بهداشت محیط و سلامت آب شرب شهرستان و به خصوص وضعیت نگران کننده تصفیه خانه فاضلاب هشدار می دهند اما وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه علیرغم این نگرانی ها و تذکرات، جلسات، وعده ها و مکاتبات متعدد پارلمانی منابع و اعتبار مورد نیاز را تامین نمی ‌کند.‌

نماینده بابل با اعلام خطرجدی نسبت به وضعیت نامناسب اجرای فاضلاب شهری خواستار توجه فوری دولت وتخصیص کامل اعتبارات مصوب شد.

کد مطلب 4512693

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