بحران زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب در بابل

حسین نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی شدید از سلامت آب و پساب فاضلاب شهرستان بابل خواستار توجه اضطراری وزیر نیرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه و استاندار مازندران شد.

وی با انتقاد از کندی اجرای طرح آبرسانی به شهرهای گروه الف افزود: روند موجود وعده وزیر نیرو برای بهره برداری از تصفیه خانه آب شرب بابل را در خرداد۹۸محقق نمی سازد و دو تصفیه خانه موقت شنی نیز توانایی کامل تصفیه بهداشتی آب مصرفی بابل را ندارند و آب شرب فعلی سلامت شهروندان بابلی را تهدید می کند و ضرورت دارد وزیر نیرو و استاندارمازندران تمهیدات ویژه برون رفتی اتخاذ کنند.

نیازآذری در هشداری دیگر با نامناسب خواندن‌ روند اجرای طرح فاضلاب شهری بابل گفت: علیرغم مخاطرات زیست محیطی که اقلیم بابل به خاطر بالابودن سطح آب دچار آن است، اجرای هرچه سریع تر جمع آوری، شبکه سازی، هدایت و تصفیه فاضلاب شهری ضروری است اما متاسفانه عملا شاهد تعطیلی و رکود طرح های مذکور هستیم و به دلیل عدم اعتبارات و عدم اتصال نقاط انفصال شبکه، هزینه های انجام شده عملا بی اثر شده است و تصفیه خانه فاضلاب نیز با بحران زیست محیطی وانباشت پسماندهای جامد مواجه شده است.

به گفته نیازآذری، پارلمان شهری،شهرداری ، فعالان زیست محیطی ، تشکل های مدنی ،شبکه های اجتماعی ،اصناف و رسانه های گروهی درتماس های مکرر نسبت به بهداشت محیط و سلامت آب شرب شهرستان و به خصوص وضعیت نگران کننده تصفیه خانه فاضلاب هشدار می دهند اما وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه علیرغم این نگرانی ها و تذکرات، جلسات، وعده ها و مکاتبات متعدد پارلمانی منابع و اعتبار مورد نیاز را تامین نمی ‌کند.‌

نماینده بابل با اعلام خطرجدی نسبت به وضعیت نامناسب اجرای فاضلاب شهری خواستار توجه فوری دولت وتخصیص کامل اعتبارات مصوب شد.