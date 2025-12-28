  1. استانها
  2. سمنان
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۰۸

توسعه روستایی شاهرود در گرو تسریع طرح‌های هادی

شاهرود-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با تأکید بر نقش محوری بازنگری طرح‌های هادی در پیشبرد اهداف توسعه روستایی، خواستار تسریع در فرآیند به‌روزرسانی این طرح‌ها در شهرستان شاهرود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله ایلیات عصر یکشنبه در دوازدهمین جلسه کمیته تصویب طرح‌های هادی روستاهای شهرستان شاهرود در محل فرمانداری، اظهار داشت: فرآیند بازنگری طرح‌های هادی و رفع مغایرت‌های غیر اساسی می‌بایست تسهیل شود.

وی ادامه داد: این قبیل اقدامات در ساماندهی توسعه کالبدی روستاها و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان نقش مهم خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با تاکید بر اینکه طرح‌های هادی در ساماندهی، هدایت توسعه کالبدی و ارتقا سطح زندگی در روستاها اثر گذار است، افزود: تحقق توسعه پایدار در مناطق روستایی نیازمند همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی و توجه ویژه به هماهنگی‌های بین بخشی در فرآیند تصویب و اجرای طرح‌ها است.

ایلیات بر اهمیت برنامه‌ریزی اصولی و علمی در حوزه توسعه روستایی تاکید کرد و افزود: توسعه متوازن و ساماندهی فضایی سکونتگاه‌های روستایی، الحاق به محدوده روستاها در دستور کار است.

وی با اشاره به اینکه پرونده‌های تغییر کاربری اراضی دیگر مشکلات موجود است، افزود: رسیدگی به این چالش‌ها می‌بایست توسط متولیان امر انجام و درخواست‌های مردمی پاسخ داده شود.

