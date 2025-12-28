به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله ایلیات عصر یکشنبه در دوازدهمین جلسه کمیته تصویب طرح‌های هادی روستاهای شهرستان شاهرود در محل فرمانداری، اظهار داشت: فرآیند بازنگری طرح‌های هادی و رفع مغایرت‌های غیر اساسی می‌بایست تسهیل شود.

وی ادامه داد: این قبیل اقدامات در ساماندهی توسعه کالبدی روستاها و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان نقش مهم خواهد داشت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با تاکید بر اینکه طرح‌های هادی در ساماندهی، هدایت توسعه کالبدی و ارتقا سطح زندگی در روستاها اثر گذار است، افزود: تحقق توسعه پایدار در مناطق روستایی نیازمند همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی و توجه ویژه به هماهنگی‌های بین بخشی در فرآیند تصویب و اجرای طرح‌ها است.

ایلیات بر اهمیت برنامه‌ریزی اصولی و علمی در حوزه توسعه روستایی تاکید کرد و افزود: توسعه متوازن و ساماندهی فضایی سکونتگاه‌های روستایی، الحاق به محدوده روستاها در دستور کار است.

وی با اشاره به اینکه پرونده‌های تغییر کاربری اراضی دیگر مشکلات موجود است، افزود: رسیدگی به این چالش‌ها می‌بایست توسط متولیان امر انجام و درخواست‌های مردمی پاسخ داده شود.