به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی به مناسبت فرارسیدن ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت پیامی را صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم»

(وَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ إِنَّ فی ذلِکَ َلآیاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ)

یوم‌الله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، و حماسه‌سازی ملتی بزرگ در تاریخ پرفرازونشیب ایران اسلامی است، روزی که ملت سرافراز ایران، و مردم ولایت‌مدار استان لرستان، در آن برهه حساس تاریخی، بابصیرت حسینی و تفکر عاشورایی، در حرکتی خودجوش و حضوری به‌موقع، با هدایت و روشنگری‌های ولایت، بزرگ‌ترین فتنه تاریخ انقلاب را درهم شکستند و بار دیگر به دنیا نشان دادند که حافظ جمهوری اسلامی هستند.

امروز بعد از گذشت سال‌ها، از فتنه سال ۱۳۸۸، مردم ما و نسل جوان آگاه، برای رسیدن به قله‌های معنویت، پیشرفت، رفاه و عدالت، هوشیارتر از گذشته، خواص بی‌بصیرتی را که روزی در بالاترین مسئولیت اجرایی و سیاسی کشور بودند و با بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها و سکوت معنادارشان فتنه‌گران را یاری نمودند، می‌شناسند، خواصی که در آن روز تاریخی با دیدن خروش عظیم مردم مؤمن و انقلابی حرکت فتنه‌گران را محکوم نکردند و با سران فتنه تبادل نظر و دیدار نمودند و همین راه‌وروش را در حوادث سال ۱۴۰۱ که از سوی نظام سلطه حمایت می‌شد ادامه دادند، هم اینان امروز نیز با سخنان و نوشته‌هایشان، مردم مقاوم ایران را دشمن‌شاد می‌کنند و علی‌رغم اینکه از امام، انقلاب و مردم سخن می‌گویند، اما با عملشان به آرمان‌های امام راحل عظیم‌الشأن و مردم بیدار آسیب می‌زنند.

امسال در آستانه ششمین سالگرد شهید والامقام حاج‌قاسم سلیمانی عزیز، و گرامیداشت یاد و خاطره استاد گران‌قدر و متفکر ژرف‌اندیش، حضرت آیت‌الله مصباح یزدی «ره»، و با انزجار از حمله ددمنشانه رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکای جنایت‌کار، در جنگ ۱۲ روزه و نیز کشتار ظالمانه در فلسطین مظلوم و قهرمان، با وحدت، همدلی، یکپارچگی، بصیرت و با مشت‌های گره‌کرده و صدایی رساتر و کوبنده‌تر از قبل و پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی، با حضور دوباره خود توطئه دشمنان را خنثی کرده و با ولی‌فقیه زمان، میثاق دوباره خواهیم بست.

اینجانب با تبریک و تهنیت ولادت سراسر سعادت نهمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت جوادالائمه علیه‌السلام، شانزدهمین سالگرد حماسه ۹ دی را گرامی داشته و با پاسداشت خروش عظیم ملت بصیر و فهیم ایران در ۹ دی ۸۸ اعمال منافقانه فتنه‌گران و حامیان داخلی و خارجی آنان را محکوم نموده، و تا رسیدن به اهداف متعالی اسلامی، با پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، این راه پرافتخار و ادامه خواهیم داد.

از عموم مردم شهیدپرور، متدین، انقلابی، و جوانان انقلابی و حزب‌اللهی استان لرستان دعوت می‌کنم که با حضور خیره‌کننده و پرشور و شعور خود، همگام با ملت شجاع ایران اسلامی، در این مراسم بزرگ و به‌یادماندنی شرکت فرمائید.