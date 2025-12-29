برگزاری ویژه برنامه حماسه ۹ دی در زابل؛ تجدید میثاق امت با ولایت

جانعلی ظریف صیادی، مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان زابل در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: به مناسبت فرارسیدن یومالله نهم دیماه، مراسم گرامیداشت حماسه عظیم ملت ایران در سال ۱۴۰۴ با حضور پرشور مردم مؤمن و انقلابی زابل ساعت ۹ صبح در مصلی المهدی (عج) برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: این روز که به عنوان «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» شناخته میشود، یادآور ایستادگی ملت در برابر فتنهها و تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت فقیه است.
مدیر تبلیغات اسلامی زابل بیان کرد :۹ دی نماد وحدت، بصیرت و وفاداری ملت ایران به ارزشهای دینی و انقلابی است؛ حضور مردم در این مراسم نشان میدهد که امت اسلامی همواره آماده دفاع از ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
وی افزود: این روز بزرگ، فرصتی است تا نسل جوان بیش از پیش با حقیقت حماسه ۹ دی آشنا شود و در مسیر پاسداری از آرمانهای شهدا و امام خمینی (ره) گام بردارد.
ظریف صیادی در پایان خاطرنشان کرد: این مراسم روز سهشنبه نهم دیماه ۱۴۰۴ رأس ساعت ۹ صبح در مصلای المهدی زابل برگزار میشود؛ امیدواریم با حضور گسترده مردم، بار دیگر پیام وحدت و بصیرت ملت ایران به جهانیان مخابره شود.
