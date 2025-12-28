  1. سیاست
  2. دولت
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۹

عارف: فناوری‌های فضایی تجلی آشکاری از ایستادگی در برابر تحریم‌ها است

معاون اول رئیس جمهور گفت: فناوری‌های فضایی تجلی آشکاری از پیشرفت‌های کشوری است که در برابر تحریم‌های ظالمانه ایستادگی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا، محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تبریک این اقدام ارزشمند، تاکید کرد: فناوری‌های فضایی تجلی آشکاری از پیشرفت‌های کشوری است که در برابر تحریم‌های ظالمانه ایستادگی کرده است.

متن نامه دکتر محمدرضا عارف به سید ستار هاشمی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر سید ستار هاشمی

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

پرتاب سه ماهواره بومی پایا، ظفر ۲ و نمونه ارتقا یافته کوثر را با همت و دانش جوانان ایرانی تبریک عرض می‌کنم.

فناوری‌های فضایی تجلی آشکاری از پیشرفت‌های کشوری است که در برابر تحریم‌های ظالمانه ایستادگی کرده و اکنون ثمرات ایستادگی و پافشاری بر استقلال و آزادی خود را در عرصه‌های مختلف از پزشکی و نانوفناوری تا صنایع فضایی و دانش هسته‌ای به مردم صبور پیشکش می‌کند.

بی‌شک اهتمام جوانان در صنعت فضایی بخشی از هویت ایرانی اسلامی است که در ماهواره‌های ساخت ایران تجلی دیگری از امید به آینده و قله‌های بلند پیشرفت است.

به پژوهشگران و نخبگان صنعت فضایی خصوصاً در سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی خداقوت می‌گویم و درخشش این عزیزان را در تارک دانش و فناوری جهان از باریتعالی خواهانم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

