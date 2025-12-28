به گزارش خبرگزاری مهر، در پی پرتاب سه ماهواره ایرانی به فضا، محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تبریک این اقدام ارزشمند، تاکید کرد: فناوری‌های فضایی تجلی آشکاری از پیشرفت‌های کشوری است که در برابر تحریم‌های ظالمانه ایستادگی کرده است.

متن نامه دکتر محمدرضا عارف به سید ستار هاشمی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر سید ستار هاشمی

وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

پرتاب سه ماهواره بومی پایا، ظفر ۲ و نمونه ارتقا یافته کوثر را با همت و دانش جوانان ایرانی تبریک عرض می‌کنم.

فناوری‌های فضایی تجلی آشکاری از پیشرفت‌های کشوری است که در برابر تحریم‌های ظالمانه ایستادگی کرده و اکنون ثمرات ایستادگی و پافشاری بر استقلال و آزادی خود را در عرصه‌های مختلف از پزشکی و نانوفناوری تا صنایع فضایی و دانش هسته‌ای به مردم صبور پیشکش می‌کند.

بی‌شک اهتمام جوانان در صنعت فضایی بخشی از هویت ایرانی اسلامی است که در ماهواره‌های ساخت ایران تجلی دیگری از امید به آینده و قله‌های بلند پیشرفت است.

به پژوهشگران و نخبگان صنعت فضایی خصوصاً در سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی خداقوت می‌گویم و درخشش این عزیزان را در تارک دانش و فناوری جهان از باریتعالی خواهانم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور