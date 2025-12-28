حیدر دشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بارش نزولات آسمانی در محورهای استان ایلام، از کاربران جاده‌ای درخواست می‌شود که به دلیل لغزندگی راه‌ها از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.

وی بیان کرد: تردد در جاده‌های کوهستانی با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است، لذا از کاربران جاده‌ای درخواست می‌شود از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و در محورهای برف‌گیر، از اختلال در کار عوامل راهداری پرهیز کنند.

وی افزود: لازم است رانندگان با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از ترمز ناگهانی، سبقت غیرمجاز و تغییر مسیر سریع اجتناب کرده و فاصله طولی ایمن را رعایت کنند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام ادامه داد: پیش از سفرهای ضروری، وضعیت جوی و ترافیکی را بررسی کرده و از طریق سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوید.

وی گفت: شایان ذکر است که نیروهای راهداری استان در آماده‌باش کامل قرار دارند.