به گزارش خبرنگار مهر، آزاده نظربلند شامگاه یکشنبه در مراسم بزرگداشت زنده‌یاد کامران فانی با قدردانی از حاضران در این آیین اظهار کرد: حضور علاقه‌مندان فرهنگ و دانش در این مراسم، ادای احترام به یک منش حرفه‌ای، نگاه علمی و یک عمر تعهد به دانش و فرهنگ است.

وی با اشاره به جایگاه علمی زنده‌یاد فانی افزود: نقش ایشان در شکل‌گیری تفکر کتابداری و ارتباطات علمی در ایران انکارناپذیر است ونمیتوان تلاش زنده یاد فانی در حوزه ترجمه و تألیف، تدوین و ترویج استانداردها و توجه جدی به زبان تخصصی و سلامت زبان فارسی. نادیده گرفت.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور تأکید کرد: استاد فانی همواره بر درست‌کاری علمی، وسواس حرفه‌ای و دقت در انتخاب و مستندسازی اطلاعات تأکید داشت.

وی تاکید کرد: بسیاری از کتابداران، حتی آنان که افتخار شاگردی مستقیم ایشان را نداشتند، به واسطه آثار و تأثیرات فکری او با نگاه و منش حرفه‌ای‌اش تربیت شده‌اند.

نظربلند با بیان اینکه کامران فانی صرفاً یک استاد یا پژوهشگر نبود، تصریح کرد: او معیاری برای دقت، مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای و اخلاق در کار علمی به شمار می‌رفت. وسواس مثال‌زدنی ایشان در بررسی مستندات و صحت اطلاعات، الگویی ماندگار برای نسل‌های بعدی کتابداران است.

وی خاطرنشان کرد: اگر امروز از تحول کتابخانه‌ها و توسعه خدمات نوین سخن می‌گوییم، این مسیر بدون تکیه بر بنیان‌های فکری استادانی چون فانی و هم‌نسلان و هم‌فکران او امکان‌پذیر نبود. آینده کتابخانه‌ها هرچند فناورانه و نوآورانه باشد، همچنان به عمق اندیشه، دقت حرفه‌ای و اخلاق علمی این بزرگان نیازمند است.

نظربلند در پایان گفت: امیدوارم منش، شیوه کار و نگاه حرفه‌ای ایشان همواره چراغ راه فعالان حوزه کتاب و کتابداری کشور باشد.