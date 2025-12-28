مسجدجامعی: زنده یاد «کامران فانی» فضل و فضیلت را توأمان داشت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی شامگاه یکشنبه در مراسم بزرگداشت زندهیاد کامران فانی که در قزوین برگزار شد، با اشاره به جایگاه علمی و فرهنگی این پژوهشگر برجسته اظهار کرد: فانی از جمله شخصیتهایی بود که نهتنها در بیش از یک حوزه صاحبنظر و صاحبرأی بود، بلکه فضل او با فضیلت اخلاقی همراه بود؛ ویژگی نادری که امروز کمتر شاهد آن هستیم.
وی با اشاره به سنت علمی قزوین و نقش شخصیتهایی چون علامه محمد قزوینی افزود: برخی از بزرگان ما، خود «نرگسهایی» هستند که کمتر دیده میشوند. درباره علامه قزوینی روایتهای متعددی از شجاعت علمی و دینی او وجود دارد؛ از جمله اعتراض عملیاش به توهین به ساحت امیرالمؤمنین (ع) و پایبندی عمیقش به باورهای دینی که تا واپسین لحظات عمر همراه او بود.
مسجدجامعی ادامه داد: کامران فانی نیز از همین تبار بود؛ شخصیتی چندوجهی که در حوزههایی چون کتابداری، طبقهبندی علوم، زبان و ادب فارسی، دانشنامهنگاری، فرهنگ و اندیشه نقشی بنیادین ایفا کرد. هر جا کتاب و کتابخانهای در این کشور شکل گرفته، ردپای فانی در آن دیده میشود؛ چراکه نظام طبقهبندی علوم او، مقدمهای برای سامان علمی و فرهنگی جامعه بود.
وی با اشاره به نقش فانی در تدوین آثار مرجع گفت: از دانشنامه کودکان و نوجوانان گرفته تا دانشنامههای تخصصی، زبان و ادب فارسی در خارج از کشور و دانشنامه تشیع، فانی حضوری مؤثر اما بیادعا داشت؛ در بسیاری از این آثار نقش او کلیدی بود، بیآنکه نامش در صدر قرار گیرد.
عضو پیشین شورای شهر تهران با تأکید بر اخلاق علمی زندهیاد فانی بیان کرد: او هرگز دانستههایش را پنهان نمیکرد و تمام آموختههایش را سخاوتمندانه در اختیار پژوهشگران قرار میداد. حتی در برابر منتقدان آثارش، با سعهصدر برخورد میکرد و نقدها را فرصتی برای اصلاح و تکمیل میدانست.
مسجدجامعی خاطرنشان کرد: فانی به جای شهرتطلبی، «استاد خواندن» بود و باور داشت وقت محدود انسان باید صرف مطالعه و فهم عمیق شود. سادهزیستی، سلامت مالی، بیاعتنایی به مظاهر مادی و عشق به فرهنگ ایران از دیگر ویژگیهای بارز او بود.
وی در پایان، رواداری فکری و اجتماعی فانی را برخاسته از زیست فرهنگی قزوین دانست و گفت: تجربه همزیستی با دیگر فرهنگها از کودکی، نگاه انسانی و فراگیر او را شکل داد؛ نگاهی که سبب شد با افراد متفاوت از خود همکاری کند و فرهنگ این سرزمین را متعلق به همه ایرانیان بداند.
