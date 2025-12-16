به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم ترحیم کامران فانی، نویسنده، مترجم و کتابدار درگذشته، صبح امروز سه‌شنبه در سالن قلم کتابخانه ملی برگزار شد.

سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با بیان این که برای ادای دین به مراسم آمده بودم، گفت: افرادی که کارکردهای متفاوت دارند، در همه بخش ها عملکرد یکسان ندارند اما کامران فانی یک مولف، پژوهشگر ویراستار، مدیر و سرپرست دانشنامه و ویراستار بود و در هیچ بخشی نمره اش متوسط نبود.

وی افزود: انرژی زیادی نیاز است که فردی در همه کارکردها نمره خوبی بگیرد اما فانی در این حوزه ها ممتاز بود. به عنوان یک ویراستار، بخش مهمی از میراث او در ویرایش باقی است، در همین جایی که در آن حضور داریم به عنوان کتابدار کار کرده و حتی اپ موسس برخی حوزه ها در کتابداری فارسی بوده است.

صالحی ادامه داد: این ممتاز بودن و متوسط نبودن در هیچ حوزه‌ای ویژگی برجسته او بود و کمتر نظیر او را در قرون معاصر و سال‌های اخیر داریم.

وزیر فرهنگ گفت: کارهای فانی برای ورود در حوزه های مختلف متوسط نبود و در هر حوزه ای که می نوشت یا صحبت می کرد، خوب به بالا بود و این بسیار ارزشمند است. ویژگی مهم دیگر او فضیلت های اخلاقی است که در محفل به آن اشاره شد.

وی در پایان آرزو کرد: راه فانی پررهرو باشد.

این مراسم با حضور احمد مسجدجامعی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، غلامعلی حداد عادل، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، غلامرضا امیرخانی، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، کاظم موسوی بجنوردی، مدیر دایره المعارف بزرگ اسلامی, علی درستکار، مجری تلویزیون و چهره فرهنگی، عبدالکریم جربزه‌دار، مدیر نشر اساطیر و جمعی از ادبا و فرهیختگان حضور داشتند.

سهیل محمودی، شاعر و ادیب اجرای برنامه را بر عهده داشت.