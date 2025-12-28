به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه اشتغال شهرستان دالاهو، عصر یکشنبه به ریاست فرماندار این شهرستان و با حضور بهمن صفری رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دالاهو و دیگر اعضای کارگروه، در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

فرماندار دالاهو در این نشست با تأکید بر لزوم آموزش و مهارت‌آموزی متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال اظهار کرد: آموزش‌های مهارتی و کسب‌وکار باید با همکاری جهاد دانشگاهی و اداره فنی و حرفه‌ای انجام شود تا متقاضیان با آمادگی لازم وارد بازار کار شوند.

وی افزود: اشتغال در امنیت و سلامت جامعه نقش بسزایی دارد و وظیفه کارگروه اشتغال حمایت از متقاضیان اشتغال از طریق آموزش و مهارت‌آموزی و فراهم‌سازی زمینه اشتغال جوانان در شهرستان است.