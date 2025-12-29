میقانی: مه غلیظ تردد در محور بجنورد–اسفراین را کند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میقانی صبح دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در حال حاضر مه غلیظ در گردنه پلمیس در محور بجنورد به اسفراین موجب کاهش دید افقی رانندگان و لغزندگی سطح جاده شده است.

وی افزود: رانندگان عبوری از این محور با محدودیت دید مواجه هستند و لازم است ضمن رعایت سرعت مطمئنه، چراغ‌های مه‌شکن خودروهای خود را روشن کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی تأکید کرد: عوامل راهداری به‌صورت مستمر وضعیت محور را رصد می‌کنند و از رانندگان درخواست می‌شود هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند.