به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش هواشناسی هرمزگان، بندرلنگه با ثبت ۶۸ میلیمتر بارندگی، بیشترین میزان بارش را در میان شهرستانهای استان به خود اختصاص داده است. پس از آن، پارسیان با ۵۳ میلیمتر، بستک با ۲۲ میلیمتر و رودان با ۱۶ میلیمتر بارندگی قرار دارند.
در سایر شهرستانهای هرمزگان میزان بارشها کمتر از ۱۰ میلیمتر گزارش شده است. همچنین در شهرستانهای بوموسی و جاسک تاکنون بارندگی ثبت نشده است.
گفتنی است بررسی وضعیت جوی استان و میزان بارشها همچنان ادامه دارد.
بارندگیها از پیش از ظهر روز یکشنبه آغاز شده است و اولین نقطهای که تحت تأثیر حجم بارشها قرار گرفت شهرستان پارسیان بود که یک نفر هم جان خود را بر اثر سیلاب از دست داد.
