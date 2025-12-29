چگونه از بروز مشکلات پوستی پیشگیری کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، رؤیا مرجانیان، با تأکید بر نقش آگاهی مصرفکنندگان محصولات بهداشتی و آرایشی، گفت: خواندن ترکیبات و انجام تست حساسیت، سادهترین راه پیشگیری از مشکلات پوستی است.
وی افزود: یکی از مهمترین ابزارهای پیشگیری از حساسیتهای پوستی، توجه دقیق به فهرست ترکیبات درجشده روی محصول است.
مرجانیان توضیح داد: بر اساس ضوابط، درج تمامی مواد تشکیل دهنده، به ویژه اسانسهای آلرژن، برای محصولات آرایشی الزامی است.
وی تأکید کرد: هر چند در برخی محصولات، مواد خوشبوکننده تحت عنوان کلی «عطر» یا «رایحه» ذکر میشود، اما اسانسهایی که پتانسیل حساسیتزایی دارند باید بهطور مشخص روی برچسب نوشته شوند تا مصرفکننده امکان انتخاب آگاهانه داشته باشد.
مرجانیان ادامه داد: رعایت دستورالعملهای تولیدکننده، بهویژه در محصولاتی مانند رنگ مو، اهمیت زیادی دارد.
معاون اداره کل فرآوردههای آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، یادآور شد: تمام رنگموها ملزماند هشدار تست حساسیت را روی بستهبندی درج کنند و مصرفکنندگان باید پیش از استفاده گسترده، مقدار کمی از محصول را روی پوست تست کنند.
مرجانیان افزود: برخی مواد ممکن است حتی بدون وجود آلرژی شناخته شده نیز باعث تحریک پوستی، سوزش یا التهاب شوند. بنابراین افرادی با پوست حساس باید از محصولاتی با ترکیبات کمتر و شناختهشدهتر استفاده کنند.
وی گفت: ارتقای سواد آرایشی و بهداشتی میان مصرفکنندگان میتواند به میزان قابل توجهی از بروز عوارض ناخواسته جلوگیری کند و این موضوع از اولویتهای اطلاعرسانی سازمان غذا و دارو است.
