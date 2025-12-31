به گزارش خبرنگار مهر، فعالیت سامانه‌های بارشی در روزهای پایانی پاییز و ابتدای زمستان، موجب بهبود نسبی وضعیت منابع آب در استان خراسان جنوبی شد، استانی که سال‌ها با کاهش بارندگی و افت شدید ذخایر آبی مواجه بوده است.

بارندگی‌های اخیر علاوه بر افزایش رطوبت خاک و بهبود شرایط زیست‌محیطی، سبب فعال شدن جریان‌های سطحی در بخش‌هایی از استان شد.

آبگیری بندها و سازه‌های کنترل رواناب و جاری شدن رودخانه‌های فصلی، از جمله پیامدهای این بارش‌ها بوده که در برخی مناطق، پس از مدت‌ها بار دیگر تکرار شده است. در نواحی مرتفع نیز بارش برف، چهره‌ای زمستانی به ارتفاعات استان بخشیده است.

در کنار آثار مثبت بارندگی‌ها، شرایط جوی موجب بروز اختلال در تردد برخی محورهای ارتباطی شد.

بر اساس اعلام محمد علی آخوندی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی، محور ارتباطی فردوس– بجستان به علت بارش برف و شرایط نامساعد جوی به طور موقت مسدود شده است.

وی همچنین اعلام کرد: بامداد امروز در محور سربیشه–نهبندان و در محدوده کیلومتر ۲۰، برخورد یک دستگاه اتوبوس مسافربری با یک دستگاه کامیون رخ داد که بر اثر آن چهار نفر مصدوم شدند.

اتوبوس یادشده با ۲۵ مسافر از فاضل‌آباد عازم زاهدان بوده و بررسی علت حادثه در دستور کار عوامل ذی‌ربط قرار دارد.

در حوزه منابع طبیعی، بارش‌های روز دوشنبه موجب بهره‌برداری قابل توجه سازه‌های آبخیزداری استان شد و آن طور که مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی اعلام کرد: طی این بارش‌ها، حدود چهار میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب آب در ۳۰۰ سازه آبخیزداری ذخیره شده است.

به گفته علیرضا نصرآبادی، این میزان آبگیری در شهرستان‌های طبس، بشرویه، سرایان، قائن، خوسف و نهبندان ثبت شده و شهرستان‌های بشرویه و نهبندان بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

وی تأکید کرد: این سازه‌ها نقش مؤثری در کنترل سیلاب‌ها، کاهش فرسایش خاک و تقویت منابع آب زیرزمینی دارند.

تدابیر ویژه در پی بارش برف و کاهش دما

همچنین با توجه به آغاز بارش برف و کاهش دما در اغلب مناطق استان، مدیریت بحران خراسان جنوبی اعلام کرد: همه مهدهای کودک و پیش‌دبستانی‌ها تعطیل خواهند بود همچنین آموزش در مقاطع ابتدایی به صورت غیرحضوری ارائه می‌شود.

بعلاوه مادران دارای فرزند زیر ۶ سال می‌توانند با هماهنگی مدیر مجموعه از دورکاری استفاده کنند و دیگر اینکه فعالیت همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی با یک ساعت تأخیر آغاز شد.

در همین حال، اداره‌کل هواشناسی خراسان جنوبی با صدور هشدار، از ورود توده هوای سرد به استان خبر داده است.

طبق پیش‌بینی‌ها، روند کاهش دما از روز سه‌شنبه آغاز شده و این سامانه سرد از چهارشنبه دهم دی‌ماه تا پنجشنبه یازدهم دی‌ماه فعال خواهد بود.

یخبندان شبانه و افت محسوس دما از مهم‌ترین پیامدهای این شرایط جوی اعلام شده است.

هواشناسی خراسان جنوبی با تأکید بر مدیریت مصرف انرژی، از شهروندان و بهره‌برداران بخش کشاورزی خواسته است ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، نسبت به محافظت از تأسیسات، گلخانه‌ها و دامداری‌ها و تأمین سوخت مورد نیاز در روزهای سرد پیش‌رو اقدام کنند.