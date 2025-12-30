تشدید فعالیت سامانه بارشی در خراسان جنوبی؛ کاهش محسوس دمای استان

فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در نقاط مختلف استان، بیان کرد: بیشترین میزان بارش مربوط به فتحآباد خضری با ۴۴ میلیمتر بارش ثبت شده است.
وی با بیان اینکه میزان بارندگیها در درح ۳۲ میلیمتر، فردوس و کریمو هر کدام ۲۳ میلیمتر، انارستانک ۲۲ میلیمتر، سرند ۱۹ میلیمتر، خضری دشت بیاض ۱۳ میلیمتر و علیآباد زارعین ۱۱ میلیمتر ثبت شده است، افزود: در مراکز شهرستانها هم نهبندان ۱۱ میلیمتر، سربیشه ۶ میلیمتر، قائن ۵ میلیمتر، عشقآباد و فرودگاه بیرجند سه میلیمتر، بشرویه، حاجیآباد، درمیان یک میلیمتر بارش داشتند.
زارعی با اشاره به الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی، گفت: تا صبح روز چهارشنبه، فعالیت سامانه بارشی همراه با وزش باد شدید، وقوع رگبار و رعدوبرق، احتمال بارش تگرگ و تشکیل مه ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: امروز شدت بارشها موقتاً کاهش یافته و بارشها به صورت پراکنده در سطح استان رخ میدهد اما از عصر تا صبح چهارشنبه بارشها مجدداً به صورت برف و باران ادامه پیدا خواهد کرد.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه با نفوذ هوای سرد از عرضهای شمالی، بارشها در ارتفاعات عمدتاً به شکل برف پیشبینی میشود، افزود: اطمینان از استحکام سازهها، سقفهای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، پرهیز از توقف در مجاورت درختان فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره و اجتناب از سفرهای غیرضروری و رعایت سرعت مطمئنه در جادهها توصیه میشود.
زارعی بیان کرد: با توجه به کاهش محسوس دما در روز چهارشنبه، ضروری است شهروندان و کشاورزان نسبت به تمهیدات لازم برای حفاظت از تاسیسات و منابع انرژی اقدامات لازم را انجام دهند.
