هواشناسی اصفهان: بیشترین بارندگی در چادگان ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر آمار ایستگاه‌های سینوپتیک اداره کل هواشناسی اصفهان، بیشترین میانگین بارندگی نخستین سامانه بارشی زمستانی، طی شبانه روز گذشته تا ساعت ۹ صبح امروز دوشنبه هشتم دی ماه از شهرستان چادگان به میزان ۴۸ میلیمتر باران و آب حاصل از برف بوده است.

پس از چادگان، شهرستان خوانسار با میانگین ۴۵ میلیمتر، داران ۴۱.۴ میلیمتر، دهاقان ۳۸ میلیمتر، شاهین شهر ۳۶ میلیمتر، اسلام آباد موگویی از توابع پشتکوه دوم فریدونشهر ۳۵.۸ میلیمتر، فریدونشهر ۳۴.۵ میلیمتر، زرین شهر ۳۳ میلیمتر، شهر اصفهان ۳۲ میلیمتر، سمیرم ۲۹ میلیمتر، نجف آباد ۲۸.۷ میلیمتر، مبارکه ۲۸.۶ میلیمتر، شهرضا و بویین میاندشت ۲۷ میلیمتر، دهق ۲۶.۵ میلیمتر، باغبهادران ۲۶ میلیمتر، میمه ۲۵.۵ میلیمتر، پادنا علیا و کبوتراباد ۲۳.۵ میلیمتر، گلپایگان ۲۱ میلیمتر، کوهپایه و هرند ۱۹ میلیمتر، عسگران ۱۸.۳، دولت آباد ۱۷.۲ میلیمتر، نطنز ۱۷.۱ میلیمتر، ورزنه ۱۲.۵ میلیمتر، مورچه خورت ۱۲.۴ میلیمتر، انارک ۸.۵ میلیمتر، نائین ۷.۵ میلیمتر، بادرود ۱.۹ میلیمتر، اردستان ۱.۵ میلیمتر، خور و بیابانک ۱.۴ میلیمتر، بیاضه ۱.۳ میلیمتر، زواره ۱.۲ میلیمتر، مهاباد ۱.۱ میلیمتر و کاشان یک دهم میلیمتر بوده است.

فعالیت سامانه بارشی از شنبه شب در مناطق غرب و جنوب استان به صورت بارش برف آغاز شد و روز یکشنبه به تدریج سایر نقاط استان را در برگرفت. بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، اوج فعالیت سامانه در مناطق غربی و جنوبی استان و تا فردا سه‌شنبه خواهد بود.