در آستانه سالگرد شهادت شهید سردار سلیمانی «باران ظهر جمعه» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «باران ظهر جمعه» روایتِ زندگیِ شهید مکرمه حسینی از شهدای انفجار گلزار شهدای کرمان در چهارمین سالگرد شهادت حاج قاسم است که از زبان مادر شهید و به قلم زهرا سلگی به نگارش درآمده است.
این کتاب سعی دارد با روایتی دسته اول، زندگی، کردار و رفتار این دختر دهه هشتادی را به مخاطب نشان دهد. مکرمه در طول حیات خودش، دست از ارزشها و عقاید خود برنداشت و سعی میکرد در هر ورق از زندگیِ کوتاهِ خودش نقشی ماندگار رقم بزند.
در ادامه بخشی از مقدمه کتاب از زبان نویسنده کتاب، زهرا سلگی را میخوانید:
مکرمه نه تنها اتفاقی شهید نشده که شهادت را به دست آورده. دختری دهه هشتادی که حتی خود من هم فکر نمی کردم تا این حد زندگیاش غرق در نورانیت و معنویت بوده باشد؛ آن هم با آن اوصافی که این روزها بچه های این نسل را با آن معرفی میکنند.
ایمان آوردم به لیاقت مکرمه برای داشتن صفت شهید قبل از اسمش. ایمان آوردم که بچههای دهه هشتادی آن قدر بزرگ شدهاند که میتوانند چراغ راه باشند.
حتی ایمان آوردم در زمانهای که میخواهند زنان و دختران را در پایینترین مرتبه از ظواهر زندگی نگه دارند، هستند دخترانی که بال پرواز باز میکنند و به بالاترین درجه این دنیا، یعنی به شهادت میرسند. ایمان آوردم و با همین ایمان از اعماق قلبم خطاب به روح بلند مکرمه شهید گفتم: «شهادت گوارایت دختر دهه هشتادی کرمانی.»
این کتاب در آستانه سالگرد شهادت سردار سلیمانی؛ در ۱۰۰۰ نسخه و به قیمت ۸۵۰۰۰ تومان توسط انتشارات راهیار؛ روانه بازار نشر شده است.
