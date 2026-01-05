به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دولتی کره شمالی، کیم جونگاون رهبر این کشور اعلام کرد که تحولات اخیر در عرصه بینالمللی ایجاب میکند این کشور نیروهای بازدارنده هستهای خود را تقویت کند.
وی گفت: تقویت نیروهای بازدارنده هستهای به دلیل بحران ژئوپلیتیکی اخیر و پیچیدگی شرایط بینالمللی ضروری است.
رهبر کره شمالی که در یک رزمایش تسلیحاتی سخن میگفت، افزود: هدف از این رزمایش، ارزیابی میزان آمادگی رزمی سامانه تسلیحاتی هایپرسونیک و همچنین سنجش کارآمدی و تحرک نیروهای بازدارنده کره شمالی است.
بر اساس این گزارش، موشکهای هایپرسونیک که از منطقه ریونگسونگ در پیونگیانگ به سمت شمالشرق شلیک شدند، اهدافی را در فاصله یکهزار کیلومتری در دریای ژاپن مورد اصابت قرار دادند.
