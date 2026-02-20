اکران ۲ فیلم خارجی دوبله شده؛ به تماشای «زوتوپیا۲» و «احضار۴» بنشینید

به گزارش خبرنگار مهر، ۲ فیلم خارجی «زوتوپیا ۲» و «احضار ۴» با دوبله فارسی این روزها در سینماهای کشور در حال اکران هستند.

انیمیشن «زوتوپیا ۲» به کارگردانی جرد بوش و بایرون هاوارد، دنباله انیمیشن پرفروش سال ۲۰۱۶ است. داستان این فیلم درباره ماجراجویی‌های جدید جودی هاپس و نیک وایلد است که در خارج از شهر زوتوپیا روایت می‌شود.

در خلاصه داستان این انیمیشن آمده است: ورود یک خزنده مرموز به نام «گری دی‌اسنیک» نظم شهر را به‌هم می‌زند. جودی و نیک برای بررسی ماجرا وارد مناطق ناشناخته‌ و خطرناک شهر می‌شوند و حتی مجبورند مدتی هویت خود را پنهان کنند. تهدیدی در حال شکل‌گیری است که می‌تواند آینده شهر را تغییر دهد؛ تهدیدی که آنها فقط با همکاری و اعتماد واقعی می‌توانند با آن روبه‌رو شوند.

فیلم «احضار ۴» نیز به کارگردانی مایکل چاوز نیز در ادامه مجموعه فیلم‌های ترسناک «احضار» در ایران روی پرده می‌رود. این فیلم بر اساس پرونده‌های واقعی اد و لورن وارن ساخته شده است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: اد و لورن وارن، زوج معروف محقق پدیده‌های ماورایی در جدیدترین پرونده‌شان با یکی از تاریک‌ترین و خطرناک‌ترین نیروهای شیطانی روبه‌رو می‌شوند. این بار، مرز میان ایمان و ترس از همیشه باریک‌تر است و وارن‌ها باید برای نجات جان یک خانواده، با نیرویی مقابله کنند که حتی خودشان هم از درکش عاجزند ... .

اکران فیلم‌های خارجی در ایران می‌تواند نقشی کلیدی در پویایی و تنوع بخشی به فرهنگ سینما ایفا می‌کند. حضور این آثار در کنار تولیدات داخلی، نه تنها باعث می‌شود تا مخاطبان ایرانی با سبک‌های متنوع فیلمسازی، ژانرهای جدید و نگاه های متفاوت فرهنگی از سراسر جهان آشنا شود، بلکه به ارتقای سطح سلیقه و دانش سینمایی جامعه نیز کمک می‌کند.

از نظر اقتصادی نیز نمایش فیلم‌های پرمخاطب خارجی می‌تواند به رونق و فروش گیشه سینماها کمک کرده و با جذب قشر وسیع‌تری از تماشاگران، چرخه اکران را زنده نگه دارد.

در این سال‌ها مخاطبان می‌توانند به راحتی آثار روز جهان را دانلود و در خانه تماشا کنند اما تماشای فیلم در سالن سینما و همراه با گروهی از مردم به نوعی یک فرهنگ فیلم دیدن است که می تواند تماشای فیلم را به یک تجربه جذاب تبدیل کند از این نظر اکران آثار روز سینمای جهان در ایران می‌تواند اقدامی مثبت و اثربخش باشد.