به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیشیابی هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای، فعالیت این سامانه از اوایل روز سه شنبه ادامه خواهد داشت و بعد از ظهر از جو استان خارج می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با خروج این سامانه، روز چهارشنبه جوی پایدار همراه با کاهش محسوس دما تا ۶ درجه سانتی گراد در استان حاکم خواهد شد، اظهار کرد: احتمال بروز یخبندان، کولاک برف در گردنه‌ها و لغزندگی جاده‌ها در استان وجود دارد بنابراین رانندگان برای تردد به مناطق کوهستانی و سردسیر احتیاط کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از رانندگان و مسافران خواست از تردد غیرضروری به مناطق کوهستانی و گردنه‌ها خودداری کنند و در صورت ضرورت تجهیزات و پوشاک زمستانی به همراه داشته باشند و مردم نیز در مصرف حامل‌های انرژی صرفه جویی کنند.

امیدفر، ادامه داد: از روز پنجشنبه سامانه بارشی دیگر وارد جو استان می‌شود که فعالیت آن تا روز جمعه ادامه خواهد داشت و بارش‌ها به صورت برف همراه با پدیده مه گرفتگی خواهد بود.

وی یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته هریس با دمای منفی ۹ درجه سانتی گراد سردترین و میانه با دمای هشت درجه گرم‌ترین شهرهای استان بودند و دمای تبریز در این بازه زمانی در سردترین زمان به منفی هشت و در گرم‌ترین زمان به ۶ درجه سانتی گراد بالای صفر رسید و دمای فعلی (۹ صبح) این شهر منفی سه درجه گزارش شده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت ۹ درجه کاهش یافته است.