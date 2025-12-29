تولید بیش از ۳۱ هزار کیلوگرم عسل در شهرستان کاشمر

کاظم قربان پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با همراهی تعاونی زنبورداران و بهره برداران تولید عسل در سال جاری تولید این محصول از مرز ۳۱ تن گذشت اظهار کرد: در سرشماری زنبورستان ها ۵۴ نفر زنبوردار در شهرستان با حدود ۴ هزار و ۷۳۱ کلنی، کار تولید عسل را انجام می‌دهند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر مقدار تولید عسل را ۶/۵ کیلوگرم در هر کلنی عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به اقلیم منحصر به فرد و پتانسیل بالای طبیعی کاشمر، تولید عسل می‌تواند به بخشی تأثیرگذار در اقتصاد مردم منطقه ترشیز تبدیل شود.

وی هدف از سرشماری زنبورستان ها را شناسایی دقیق ظرفیت تولید، وضعیت کلنی‌ها، و برنامه‌ریزی برای حمایت از زنبورداران و تخصیص تسهیلات عنوان کرد.

قربان پور اظهار کرد: در این طرح اطلاعات جامعی از واحدهای زنبورداری شامل تعداد و نوع کلنی‌ها، ظرفیت تولید، محصولات جانبی مانند ژل رویال، بره موم، گرده گل، موم و زهر زنبور، نوع و نژاد زنبورهای عسل، و همچنین مشخصات بهره برداران جمع‌آوری و در سامانه جامع پهنه‌بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی ثبت شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر خشکسالی و کاهش بارندگی، خاموشی چاه‌های کشاورزی، استفاده بی رویه از سموم و آفت کش‌های کشاورزی، نوسانات قیمت نهاده‌ها را از مهمترین چالش‌های بخش زنبورداری برشمرد.

وی با اشاره به نقش مؤثر و حیاتی صنعت زنبورداری در تأمین سلامت غذایی جامعه خاطرنشان کرد: زنبورداری و تولید عسل به عنوان منبع درآمد پایدار برای خانواده‌های روستایی و عشایری محسوب می‌شود.