تولید بیش از ۳۱ هزار کیلوگرم عسل در شهرستان کاشمر

کاشمر- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر از تولید بیش از ۳۱ تن عسل در کاشمر خبر داد.

کاظم قربان پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه با همراهی تعاونی زنبورداران و بهره برداران تولید عسل در سال جاری تولید این محصول از مرز ۳۱ تن گذشت اظهار کرد: در سرشماری زنبورستان ها ۵۴ نفر زنبوردار در شهرستان با حدود ۴ هزار و ۷۳۱ کلنی، کار تولید عسل را انجام می‌دهند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر مقدار تولید عسل را ۶/۵ کیلوگرم در هر کلنی عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به اقلیم منحصر به فرد و پتانسیل بالای طبیعی کاشمر، تولید عسل می‌تواند به بخشی تأثیرگذار در اقتصاد مردم منطقه ترشیز تبدیل شود.

وی هدف از سرشماری زنبورستان ها را شناسایی دقیق ظرفیت تولید، وضعیت کلنی‌ها، و برنامه‌ریزی برای حمایت از زنبورداران و تخصیص تسهیلات عنوان کرد.

قربان پور اظهار کرد: در این طرح اطلاعات جامعی از واحدهای زنبورداری شامل تعداد و نوع کلنی‌ها، ظرفیت تولید، محصولات جانبی مانند ژل رویال، بره موم، گرده گل، موم و زهر زنبور، نوع و نژاد زنبورهای عسل، و همچنین مشخصات بهره برداران جمع‌آوری و در سامانه جامع پهنه‌بندی و مدیریت داده‌های کشاورزی ثبت شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر خشکسالی و کاهش بارندگی، خاموشی چاه‌های کشاورزی، استفاده بی رویه از سموم و آفت کش‌های کشاورزی، نوسانات قیمت نهاده‌ها را از مهمترین چالش‌های بخش زنبورداری برشمرد.

وی با اشاره به نقش مؤثر و حیاتی صنعت زنبورداری در تأمین سلامت غذایی جامعه خاطرنشان کرد: زنبورداری و تولید عسل به عنوان منبع درآمد پایدار برای خانواده‌های روستایی و عشایری محسوب می‌شود.

