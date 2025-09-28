تولید سالانه بیش از ۱۶ تن عسل در گناباد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قربانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بر اساس سرشماری سال ۱۴۰۳، شهرستان گناباد با دارا بودن چهار هزار و ۹۷۵ کلنی زنبور عسل، سالانه ۱۶ تن عسل تولید می‌کند، اظهار کرد: سرشماری کلنی‌های زنبور عسل در این شهرستان همزمان با سراسر کشور از پنجم مهرماه آغاز و تا ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

مدیر جهاد کشاورزی گناباد هدف از این طرح را ساماندهی فعالیت زنبورداران، جمع‌آوری اطلاعات دقیق و برنامه‌ریزی برای توسعه و حمایت از این بهره‌برداران عنوان و اظهار کرد: عملیات میدانی طرح سرشماری زنبورستان با مشارکت کارشناسان پهنه در مدیریت، سه مرکز جهاد کشاورزی و یک شرکت تعاونی فعال این شهرستان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه عدم حضور در زمان سرشماری به معنای عدم ثبت زنبورستان خواهد بود، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این طرح برای برنامه‌ریزی و ارائه خدمات به زنبورداران، از زنبورداران درخواست می‌شود تا با کارشناسان پهنه مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی همکاری کنند.

قربانی افزود: در طی مدت سرشماری، جابجایی و کوچ زنبورها ممنوع است تا آمار دقیق‌تری به دست آید و خدمات بعدی بر اساس نتایج این سرشماری ارائه خواهد شد.