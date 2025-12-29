بیانیه دادگستری اردبیل به مناسبت فرا رسیدن سالروز حماسه ۹ دی

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره دادگستری استان اردبیل صبح دوشنبه به مناسبت فرا رسیدن سالروز حماسه نهم دی ماه بیانیهای صادر کرد.
در متن این بیانیه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ
یومالله ۹ دیماه، نماد بصیرت، هوشمندی و حضور آگاهانه ملت بزرگ ایران در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی، قانون اساسی و حاکمیت قانون است. این روز تاریخی، جلوهای ماندگار از پیوند عمیق مردم با ارزشهای دینی، استقلال ملی و صیانت از نظم و امنیت جامعه به شمار میآید.
دستگاه قضائی استان با گرامیداشت این روز سرنوشتساز، بر نقش بیبدیل آگاهی عمومی، التزام به قانون و هوشیاری در برابر تهدیدات داخلی و خارجی تأکید مینماید. تجربه ۹ دی نشان داد که ملت ایران همواره در بزنگاههای حساس، با تشخیص درست و رفتار مسئولانه، مسیر حق و عدالت را برمیگزیند.
بی شک حفظ وحدت ملی، آرامش اجتماعی و اعتماد عمومی، مستلزم پایبندی همگانی به قانون و پرهیز از هرگونه رفتار مخرب و تفرقهافکنانه است.
۹ دی ماه، تجلی دفاع و پشتیبانی همه جانبه ملت ایران از ارزشهای اسلامی و مردم سالاری دینی و جلوههای زیبایی از بصیرت و ولایتمداری بود که یکپارچگی و ایستادگی مردم در حفظ آرمانهای الهی انقلاب را متجلی ساخت.
این تجلی پیشتر در عرصه دفاع مقدس و عرصههای فرهنگ و اقتصاد به ظهور رسیده بود و در ۹ دی بار دیگر در ابعاد سیاسی، اجتماعی متجلی گشت و مردم صبور، مقاوم و هوشیار ایران اسلامی با تمام وجود به نظام اسلامی از عمق جان معتقدند و لحظهای در دفاع، حمایت و حراست از آن کوتاهی نخواهند کرد.
بدین وسیله کلیه قضات و کارمندان تشکیلات قضائی استان بار دیگر استوارتر و ثابت قدمتر از گذشته نسبت به آرمانهای امام راحل و مقام عظمای ولایت اعلام وفاداری نموده و ضمن نکوداشت حماسه مردمی نهم دیماه بر مقاومت و پایداری در مقابل استکبار جهانی تأکید ورزیده و اعلام میدارند پرچم بصیرت و ولایتمداری را تا همیشه تاریخ برافراشته نگه خواهند داشت.
