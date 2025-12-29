  1. استانها
  2. اردبیل
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۷

بیانیه دادگستری اردبیل به مناسبت فرا رسیدن سالروز حماسه ۹ دی

بیانیه دادگستری اردبیل به مناسبت فرا رسیدن سالروز حماسه ۹ دی

اردبیل- دادگستری استان اردبیل به مناسبت فرا رسیدن سالروز حماسه نهم دی ماه بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره دادگستری استان اردبیل صبح دوشنبه به مناسبت فرا رسیدن سالروز حماسه نهم دی ماه بیانیه‌ای صادر کرد.

در متن این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ

یوم‌الله ۹ دی‌ماه، نماد بصیرت، هوشمندی و حضور آگاهانه ملت بزرگ ایران در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، قانون اساسی و حاکمیت قانون است. این روز تاریخی، جلوه‌ای ماندگار از پیوند عمیق مردم با ارزش‌های دینی، استقلال ملی و صیانت از نظم و امنیت جامعه به شمار می‌آید.

دستگاه قضائی استان با گرامیداشت این روز سرنوشت‌ساز، بر نقش بی‌بدیل آگاهی عمومی، التزام به قانون و هوشیاری در برابر تهدیدات داخلی و خارجی تأکید می‌نماید. تجربه ۹ دی نشان داد که ملت ایران همواره در بزنگاه‌های حساس، با تشخیص درست و رفتار مسئولانه، مسیر حق و عدالت را برمی‌گزیند.

بی شک حفظ وحدت ملی، آرامش اجتماعی و اعتماد عمومی، مستلزم پایبندی همگانی به قانون و پرهیز از هرگونه رفتار مخرب و تفرقه‌افکنانه است.

۹ دی ماه، تجلی دفاع و پشتیبانی همه جانبه ملت ایران از ارزش‌های اسلامی و مردم سالاری دینی و جلوه‌های زیبایی از بصیرت و ولایتمداری بود که یکپارچگی و ایستادگی مردم در حفظ آرمان‌های الهی انقلاب را متجلی ساخت.

این تجلی پیشتر در عرصه دفاع مقدس و عرصه‌های فرهنگ و اقتصاد به ظهور رسیده بود و در ۹ دی بار دیگر در ابعاد سیاسی، اجتماعی متجلی گشت و مردم صبور، مقاوم و هوشیار ایران اسلامی با تمام وجود به نظام اسلامی از عمق جان معتقدند و لحظه‌ای در دفاع، حمایت و حراست از آن کوتاهی نخواهند کرد.

بدین وسیله کلیه قضات و کارمندان تشکیلات قضائی استان بار دیگر استوارتر و ثابت قدمتر از گذشته نسبت به آرمانهای امام راحل و مقام عظمای ولایت اعلام وفاداری نموده و ضمن نکوداشت حماسه مردمی نهم دیماه بر مقاومت و پایداری در مقابل استکبار جهانی تأکید ورزیده و اعلام می‌دارند پرچم بصیرت و ولایتمداری را تا همیشه تاریخ برافراشته نگه خواهند داشت.

کد خبر 6705653

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها